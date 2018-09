Educação de Bela Vista participa do Projeto do Rio ao Rio

Na semana de 20 a 24 de agosto o município de Bela Vista do Paraíso recebeu o ônibus Eco Expresso Sanepar com o “Projeto do Rio ao Rio”. O ônibus ficou estacionado em frente das escolas e recebeu a visita dos alunos da rede municipal de ensino.

O Projeto do Rio ao Rio pretende levar a todo o Estado do Paraná o conhecimento sobre o Ciclo da Água e o Saneamento Ambiental, que consiste no bom uso da água que passa por nossas casas e a conservação dos recursos hídricos que dependem das ações de todos. A Sanepar apresenta todo o processo que a empresa faz para cuidar da água. Manancial, captação, tratamento, distribuição, uso correto, ligação de água e esgoto, tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos urbanos. Tudo isso em sintonia entre todos para garantir a qualidade da Água e dos Rios que queremos.

A vinda desse ônibus para Bela Vista do Paraíso foi possível através de uma parceria com o Departamento Municipal de Educação que sempre trabalha pensando em dar informações, principalmente para a comunidade escolar, no sentido de melhorar a qualidade de vida da população.

As visitas ao ônibus e as explicações foram direcionadas às turmas do 3º ao 5º ano devido à complexidade do conteúdo abordado. Os alunos de 1º e 2º ano da Educação Infantil apenas fizeram uma passagem pelo ônibus para observação das maquetes e cartazes.