Educação de Sertanópolis dá suporte à qualidade de ensino

Em nossa última edição, divulgamos a implantação do Sistema Maxi de Ensino na educação infantil em Sertanópolis. Na mesma edição, mostramos as mochilas, uniformes escolares e até os tênis que estão sendo confeccionados e serão entregues nos próximos dias.

Agora, mais uma vez, o Departamento de Educação dá mostras de sua preocupação com a qualidade do ensino e tem realizado diversas melhorias nas escolas municipais.

No CMEI Profa. Maria de Lourdes Fernandes, estão sendo construídas duas novas e modernas salas de aulas, que permitirão atender a demanda por novas vagas na principal creche municipal. A Supercreche, como é popularmente chamada, atende cerca de 90 crianças de 0 a 5 anos de idade e, com a ampliação, abrirá cerca de 40 novas vagas. O investimento será de aproximadamente R$ 157 mil.

Na Escola Municipal Benedito Biasi Zanin, foram feitas melhorias no pátio (calçamento com paver), muros e uma cobertura ligando a escola ao ginásio de esportes. Também está sendo finalizada mais uma sala de aula, tudo por um custo aproximado de R$ 330 mil.

As escolas Luiz Deliberador e Santo Tomás de Aquino também receberão melhorias e estão aguardando apenas o empenho e a ordem de serviço para o início das obras. Na escola Luiz Deliberador serão investidos R$ 475 mil e, na escola Santo Tomás de Aquino, serão utilizados mais R$ 74 mil.

Todos os recursos empregados na educação de Sertanópolis são oriundos da Prefeitura Municipal, através do Fundeb. Segundo a diretora do Departamento de Educação, Carina Barco Marcon, “as melhorias visam a qualidade educacional de nossas escolas municipais em todas as fases do desenvolvimento infantil e pedagógico de nossos alunos. Estamos com isso procurando atender a demanda atual de procura e oferta de vagas no ensino infantil de nossa cidade”, explicou.

Em breve, a diretora adianta que serão implantadas lousas digitais, laboratórios de informática e outras melhorias. Assim que essas novidades estiverem sendo disponibilizadas para as escolas, o Jornal da Cidade trará novas informações.