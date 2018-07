Educação de Sertanópolis entrega novos itens para os alunos

O Departamento de Educação de Sertanópolis realizou, entre os dias 4 e 12 de julho, a entrega de materiais escolares para todos os alunos das escolas municipais, incluindo os CMEIs (Centros de Educação Infantil – As chamadas creches) e o EJA (Ensino de Jovens e Adultos)

Cada kit era composto por mochilas, um par de tênis, dois pares de meias e um estojo com kit escolar composto por cadernos, lápis, lápis de cor, borracha, régua, tesoura e apontador. Cerca de 1.200 alunos receberam os kits, as mochilas e os calçados. Todo material é de excelente qualidade e, segundo a Diretora do Depto. de Educação, Carina Barco Marcon, “como a quantidade era muita, cada dia entregamos numa escola diferente. É claro que a Educação Infantil e o EJA tiveram um material diferenciado, como, por exemplo, massinha de modelar. Agora, todos nossos alunos têm uniformes, tênis, mochilas, material escolar e material didático da melhor qualidade. Pensamos na equidade, pois todos os alunos do município agora terão as mesmas oportunidades, diminuindo a diferença social entre as crianças, principalmente as mais humildes” ressaltou.

O material foi entregue pouco antes das férias escolares para que todos possam retornar com o material igual. Segundo o Prefeito Tide, “não será preciso que as mães comprem o material de reposição no meio do ano. Já investimos cerca de 10 milhões na educação de Sertanópolis, bem acima do índice previsto na lei. Colocamos ar condicionado em todas as salas de aula e, para isso, foi preciso trocar toda parte elétrica, disjuntores e até padrões de energia. Também reformamos telhados que tinham goteiras, reformamos salas de aula, construímos novas salas na Escola Benedito Biasi Zanin e uma quadra de esportes coberta, que não tinha, compramos lousas digitais, capacitamos os professores, funcionários e merendeiras, proporcionamos uma merenda de qualidade, variada e orientada por nutricionistas, ônibus escolares novos, enfim, é muita coisa. Só posso dizer que a educação em Sertanópolis é tratada com respeito e tem a qualidade que nossos alunos e professores merecem. Acredito que o futuro do Brasil e de Sertanópolis passa pela educação e estamos fazendo a nossa parte”, explicou.

Realmente, os investimentos em educação em Sertanópolis é algo fabuloso. A administração, a equipe de secretários, funcionários da educação, professores, motoristas, merendeiras, zeladoras e todos os envolvidos com a área estão de parabéns e merecem. Educação em Sertanópolis é nota 10!