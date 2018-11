ELEIÇÕES 2018 – Confira o resultado do 2º turno no Norte do Paraná

Brasil

Quant. De eleitores: 147.306.294

Jair Bolsonaro (PSL) 57.797.456 – 55,13%

Fernando Haddad (PT) 47.040.819 – 44,87%

Votos válidos 104.838.275 – 90,43%

Votos brancos 2.486.591 – 2,14%

Votos nulos 8.608.085 – 7,43%

Abstenção 31.371.267 – 21,30%

Brancos, nulos e abstenção 42.465.941 – 28,83%

Votantes 115.932.671 – 78,70%

Paraná

Quant. De eleitores: 7.972.080

Jair Bolsonaro (PSL): 4.224.416 – 68,43%

Fernando Haddad (PT): 1.948.790 – 31,57%

Votos válidos: 6.173.206 – 93,59%

Votos brancos: 132.345 – 2,01%

Votos nulos: 290.303 – 4,40%

Abstenção: 1.376.345 – 17,26%

Alvorada do Sul

Quant. De eleitores: 6.733

Jair Bolsonaro (PSL): 3.323 – 62,21%

Fernando Haddad (PT): 2.019 – 37,79%

Ausentes: 1.091 – 16,21%

Brancos: 083 – 1,47%

Nulos: 214 – 3,79%

Bela Vista do Paraíso

Quant. De eleitores: 12.114

Jair Bolsonaro (PSL): 6.183 – 66,11%

Fernando Haddad (PT): 3.170 – 33,89%

Ausentes: 1.980 – 16,34%

Brancos: 194 – 1,91%

Nulos: 587 – 5,79%

Florestópolis

Quant. De eleitores: 8.964

Jair Bolsonaro (PSL): 3.760 – 51,41%

Fernando Haddad (PT): 3.554 – 48,59%

Ausentes: 1.248 – 13,92%

Brancos: 091 – 1,18%

Nulos: 311 – 4,03%

Jaguapitã

Quant. De eleitores: 9.944

Jair Bolsonaro (PSL): 5.490 – 71,45%

Fernando Haddad (PT): 2.194 – 28,55%

Ausentes: 1.708 – 17,18%

Brancos: 131 – 1,59%

Nulos: 418 – 5,08%

Jataizinho

Quant. De eleitores: 9.105

Jair Bolsonaro (PSL): 4.829 – 66,38%

Fernando Haddad (PT): 2.446 – 33,62%

Ausentes: 1.267 – 13,92%

Brancos: 157 – 2,00%

Nulos: 404 – 5,16%

Porecatu

Quant. De eleitores: 9.687

Jair Bolsonaro (PSL): 4.267 – 58,00%

Fernando Haddad (PT): 3.090 – 42,00%

Ausentes: 1.721 – 17,77%

Brancos: 177 – 2,22%

Nulos: 431 – 5,41%

Prado Ferreira

Quant. De eleitores: 3.029

Jair Bolsonaro (PSL): 1.291 – 53,77%

Fernando Haddad (PT): 1.110 – 46,23%

Ausentes: 441 – 14,57%

Brancos: 033 – 1,28%

Nulos: 152 – 5,88%

Primeiro de Maio

Quant. De eleitores: 8.652

Jair Bolsonaro (PSL): 4.495 – 69,36%

Fernando Haddad (PT): 1.986 – 30,64%

Ausentes: 1.742 – 20,14%

Brancos: 122 – 1,77%

Nulos: 305 – 4,42%

Rancho Alegre

Quant. De eleitores: 2.985

Jair Bolsonaro (PSL): 1.572 – 66,02%

Fernando Haddad (PT): 809 – 33,98%

Ausentes: 424 – 14,21%

Brancos: 045 – 1,76%

Nulos: 134 – 5,23%

Sertaneja

Quant. De eleitores: 4.575

Jair Bolsonaro (PSL): 2.404 – 64,85%

Fernando Haddad (PT): 1.303 – 35,15%

Ausentes: 635 – 13,88%

Brancos: 064 – 1,62%

Nulos: 168 – 4,27%

Sertanópolis

Quant. De eleitores: 12.661

Jair Bolsonaro (PSL): 7.786 – 77,89%

Fernando Haddad (PT): 2.210 – 22,11%

Ausentes: 2.062 – 16,29%

Brancos: 183 – 1,73%

Nulos: 417 – 3,94%

Uraí

Quant. De eleitores: 8.285

Jair Bolsonaro (PSL): 4.180 – 64,45%

Fernando Haddad (PT): 2.306 – 35,55%

Ausentes: 1.268 – 15,31%

Brancos: 104 – 1,48%

Nulos: 424 – 6,05%

Estados com 2º Turno

AMAPÁ

Waldez Góes (PDT) 191.741 – 52,35%

João Capiberibe (PSB) 174.540 – 47,65%

AMAZONAS

Wilson Lima (PSC) 1.033.950 – 58,50%

Amazonino Mendes (PDT) 733.366 – 41,50%

DISTRITO FEDERAL

Ibaneiz Rocha (MDB) 1.042.574 – 69,79%

Rodrigo Rollemberg (PSB) 451.329 – 30,21%

MATO GROSSO DO SUL

Reinaldo Azambuja (PSDB) 677.310 – 52,35%

Juiz Odilon (PDT) 616.422 – 47,65%

MINAS GERAIS

Romeu Zema (NOVO) 6.963.806 – 71,80%

Antônio Anastasia (PSDB) 2.734.452 – 28,20%

PARÁ

Helder Barbalho (MDB) 2.068.319 – 55,43%

Márcio Miranda (DEM) 1.663.045 – 44,57%

RIO DE JANEIRO

Wilson Witzel (PSC) 4.675.355 – 59,87%

Eduardo Paes (DEM) 3.134.400 – 40,13%

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra (PT) 1.022.910 – 57,60%

Carlos Eduardo (PDT) 753.035 – 42,40%

RIO GRANDE DO SUL

Eduardo Leite (PSDB) 3.128.317 – 53,62%

José Ivo Sartori (MDB) 2.705.601 – 46,62%

RONDÔNIA

Coronel Marcos Rocha (PSL) 530.188 – 66,34%

Expedito Júnior (PSDB) 269.032 – 33,66%

RORAIMA

Antônio Denarium (PSL) 136.612 – 53,34%

José de Anchieta (PSDB) 119.489 – 46,66%

SANTA CATARINA

Comandante Moisés (PSL) 2.644.179 – 71,09%

Gelson Merísio (PSD) 1.075.242 – 28,91%

SÃO PAULO

João Dória (PSDB) 10.990.350 – 51,75%

Márcio França (PSB) 10.248.740 – 48,25%

SERGIPE

Belivaldo Chagas (PSD) 679.051 – 64,72%

Valadares Filho (PSB) 370.161 – 35,28%

O Estado do Tocantins foi o único que houve uma reviravolta.

Bolsonaro venceu no primeiro turno e perdeu no segundo turno.

Os votos brancos e nulos, somados à abstenção quase alcançou a votação de Fernando Haddad. Foram 42 milhões de pessoas que não escolheram nenhum candidato. Haddad fez pouco mais de 47 milhões de votos.