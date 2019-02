Em Florestópolis, 49 famílias realizam o sonho da casa própria

Na última sexta-feira, dia 22, foram entregues 49 casas populares no município de Florestópolis, região norte do Paraná. O sonho da casa própria chama-se Residencial José Alves dos Santos e foi inaugurado pelo Governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, pelo Presidente da Cohapar, Jorge Lange e pelo Prefeito Nelson Correia Júnior.

As casas possuem entre 38 e 49 m2 e beneficiarão famílias com renda conjunta entre R$ 1.200,00 a R$ 3.700,00.

Foram investidos R$ 3,3 milhões por meio do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e do Programa Morar Bem Paraná, do Governo do Estado. O financiamento foi feito pela Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS. Com os subsídios do projeto, as prestações custarão cerca de R$ 320,00 ao mês.

Na parceria, a Cohapar cuidou do projeto construtivo, do processo licitatório para contratação da construtora e o cadastramento e seleção das famílias beneficiadas. O Governo do Estado foi responsável pelas instalações de energia elétrica, água e esgoto, através da Copel e Sanepar. O município de Florestópolis coube a doação do terreno e apoio técnico ao projeto. O Prefeito Nelson Júnior destacou a parceria entre os governos para a realização do projeto.

Segundo Júnior, “entramos com o terreno e procuramos fazer uma casa com boa estrutura, desde o asfalto, que, como podem ver, é de excelente qualidade. Nossa preocupação era oferecer qualidade para as famílias. Quero agradecer aos vereadores que nos apoiam, meu vice, minha esposa, meus secretários, mas principalmente os funcionários municipais. Uma casa própria não tem preço que pague. Aproveito a ocasião para anunciar a aquisição de um terreno, com recursos próprios para construção do novo Parque Industrial de Florestópolis”, comemorou.

As obras do Conjunto Habitacional Vereador José Alves do Santos tiveram início em janeiro de 2017. A responsável pela obra foi a Exact Empreendimentos e Consultoria Ltda., da cidade de Astorga.

O Governador Ratinho Júnior lembrou as primeiras ações do governo, entre elas, a reestruturação de secretárias, enxugando a máquina pública, de 28 para 15 secretarias e a devolução do jatinho que servia ao governador. “Vamos acabar com a ilha do governador, com a chácara do governador. Com essas ações, poderemos investir onde realmente é preciso, na educação, na segurança, na habitação e na infraestrutura. Esse é o nosso compromisso. A entrega dessas casas é motivo de muita alegria, é a realização de um sonho de quase 50 famílias. Aproveito para dizer aos prefeitos presentes que sabemos as dificuldades que passam os municípios. A nossa gestão vai ser próxima dos municípios, para que possamos assim melhorar a vida dos paranaenses”, finalizou.

Estiveram presentes ao evento, além do Governador Ratinho Júnior e o Prefeito Nelson Júnior, a Secretária de Saúde e Primeira Dama, Caroline Ricci Paduanelo, o vice-prefeito de Florestópolis, Nilson Soares, o Presidente da Câmara Municipal, José Antônio Morais e os vereadores Sérgio Rizzo, Silvio Jorge de Oliveira (Biba), Anibal Batista da Silva, Amegilda de Almeida, Mazinho, Zezão e Santinho. Também estavam presentes o Superintendente Regional da CEF, Wlademir Roberto dos Santos, o Pres. da Cohapar, Jorge Lange, o Secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, os deputados estaduais Alexandre Curi, Cobra Repórter e Tiago Amaral, além de inúmeros prefeitos da região, vereadores e outras autoridades.

Para representar a família do Vereador José Alves dos Santos, que deu o nome ao conjunto habitacional estavam os filhos Agamenon Alves do Santos, sua esposa Marli e irmãs.