Exposição mostra o processo do despertar da liderança para a longevidade

No mês de outubro, que começa celebrando o Dia do Idoso, a Sicredi União PR/SP encerra, com uma exposição de fotos, o projeto “Despertar da Liderança para a Longevidade”. A exposição será aberta na próxima quinta-feira, dia 7, às 19 horas, no Espaço CoopConecta Sicredi União PR/SP, em Londrina.

Durante um ano e meio, 13 associados da cooperativa de crédito, membros do Comitê Máster (60+) da Regional Norte realizaram encontros remotos mensais, nos quais foram refletidos seus propósitos, sonhos e planos atrelados ao cooperativismo. Segundo Gabriela Ottoboni Maciel de Castro, coordenadora de Cooperativismo, o objetivo do trabalho foi justamente despertar a autopercepção dos associados 60+ sobre o potencial de liderança que ainda possuem. “A exposição vem pra trazer às pessoas, de forma concreta, esse olhar com valor para o público 60+”, analisa Gabriela.

O trabalho contou com a parceria de Simone Fernandes, fisioterapeuta especialista em longevidade, de Maringá.

A exposição é composta por duas facetas. A primeira, explica Gabriela, são imagens em preto e branco de cada um dos associados. “E temos a faceta colorida, mostrando que há ainda muita cor, muita tinta pra ser gasta no decorrer da trajetória deles, seja num ambiente profissional, social ou familiar”, comenta.

A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, até o final de outubro, das 9 às 18h30. Além das fotos, os membros do comitê também redigiram um manifesto, que fala da passagem do tempo, dos novos aprendizados e do desejo de estarem ativos, trocando experiências e construindo um mundo melhor para todos. O Espaço CoopConecta fica na Avenida Ayrton Senna 555, Londrina.