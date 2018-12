Festival de Danças da Academia Arte Vida

No dia 12 de dezembro, no Ginásio de Esportes Teixeirão, aconteceu a apresentação do 23º Festival de Danças, promovido pela Academia Arte e Vida, de Sertanópolis.

O evento tem como objetivo mostrar aos pais e convidados o resultado do trabalho desenvolvido pela Academia, além de incentivar a arte e a cultura no município. Houveram apresentações da Associação Sertanopolense de Karatê, sob a coordenação do Prof. Eduardo Parreira, uma bela apresentação do Grupo Infantil e Adolescente da Ceifil – Centro de Educação Infantil do Instituto Filadélfia e ballet e ritmos com alunas da Academia Arte Vida, somadas a bailarinas de Primeiro de Maio e Ibiporã.

A diretora da Academia Arte Vida, Zuleika Salmen agradeceu aos pais, professoras Amanda Castanheiro e Jéssica Pereira, grupos convidados, patrocinadores, ao Diretor de Esportes, Fábio Henrique da Costa, que gentilmente cedeu o Ginásio de Esportes Teixeirão para que o evento pudesse acontecer, além, é claro, do público presente que, espontaneamente, fez doações de alimentos não perecíveis que depois foram entregues à instituições filantrópicas do município.

Zuleika Salmen lembrou que a Academia Arte Vida está com as matrículas abertas e oferece aulas de ballet e ritmos para crianças e adolescentes, aulas de natação para todas as idades, hidroginástica e hidropower, com turmas feminina e masculina. Uma aula experimental pode ser agendada através do telefone 3232-3758.