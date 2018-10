Florestópolis foi sede dos Jogos Escolares Bom de Bola Fase Macrorregional

Na noite do dia 27 de setembro, aconteceu a solenidade de abertura da fase macrorregional dos Jogos Escolares Bom de Bola. Como já era de se esperar, o Ginásio de Esportes de Florestópolis se tornou palco para os atletas desfilarem ao som da Banda Marcial Bamuflor. Com clima de muita festa, mais de mil pessoas acompanharam apresentações artísticas de todas as idades, juramento do atleta e o acendimento da pira olímpica.

Uma apresentação memorável realizada por um grupo de idosos levou o público à loucura, e, além disso, o show de talentos só ficou completo quando várias crianças interpretaram o tema “Brasil de todas as cores” com atuações contagiantes, caracterizadas de “bichinhos animados”.

É pela segunda vez consecutiva que Florestópolis sedia uma fase dos Jogos Escolares e mostra excelência na organização. Esse momento de congraçamento reuniu atletas das regionais de Londrina, Apucarana, Ivaiporã e Telêmaco Borba. “As apresentações abrilhantaram ainda mais a solenidade, emocionando o público que compareceu ao Ginásio”, destacou a coordenadora geral da competição, Glaucia Bonora.

Após os pronunciamentos, o clima olímpico tomou conta do local e a quadra virou palco para várias apresentações artísticas. Ao som de músicas como “Dona Maria” a banda municipal continuou emocionando público. Coube ao atleta Anderson André, de 17 anos, fazer o juramento do atleta, acompanhado dos mais de 400 atletas que participaram da competição até o domingo, dia 30 de setembro.

Houve também os pronunciamentos das autoridades presentes. Entre os participantes estavam o prefeito de Florestópolis, Nelson Junior, a coordenadora geral, Glaucia Bonora, a chefe do NRE, Lucia Alves, vereadores e demais convidados. “Declaro aberta oficialmente a fase macrorregional dos Jogos Escolares Bom de Bola”, disse Nelson Júnior, durante discurso feito no evento.

A tocha olímpica foi carregada pelo prefeito, que revezou com mais três atletas. Paulo Vitor, Renato Queiroz e a professora Méia deixaram um legado ao esporte de Florestópolis, por isso foram homenageados na cerimônia.

Competição

Florestópolis, município sede, tem equipes no futebol masculino A ( de 15 a 17 anos) e B (de 12 a 14 anos). Além dessas equipes, participam mais quatro equipes em cada naipe, e pelo futebol feminino, quatro times em cada naipe se enfrentam em busca da vaga à grande final.

Os Jogos Escolares do Paraná – Bom de Bola são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Turismo e Secretaria da Educação, com apoio do município de Florestópolis.

Resultados Finais:

Futebol feminino Categoria B Colégio Estadual Carmela Dutra Guaraci

Futebol feminino Categoria A Colégio Estadual Antônio Novaes Arapongas

Futebol masculino Categoria B Colégio Estadual Regina Domit Arapongas

Futebol masculino Categoria A Colégio Estadual Eudice Oliveira Florestópolis

Categoria A – De 15 a 17 anos – Categoria B – De 12 a 14 anos