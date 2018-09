Florestópolis, Primeiro de Maio e Sertanópolis aderem ao projeto Esporte para toda Vida

Florestópolis, Primeiro de Maio e Sertanópolis receberam, no último dia 06 de agosto, os materiais esportivos para dar início ao projeto Esporte Para Toda Vida (EPTV). A adesão dos municípios aconteceu durante a Caravana do Esporte, que aconteceu na sede do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar).

O projeto foi lançado pelo Governo do Estado do Paraná, em parceria com a Secretaria de Esporte e Turismo, Escritório Regional de Esporte e Turismo e governos municipais, com objetivo de levar às cidades do estado práticas esportivas que sejam abrangentes por toda vida do cidadão, desde a infância até a terceira idade.

O Secretário de Esportes de Sertanópolis, Fábio Henrique Araújo representou o município na assinatura do convênio e já prepara o material para dar início aos trabalhos.

Por Primeiro de Maio, participaram da solenidade a Prefeita Bruna Casanova, o vice-prefeito Silvani Antunes, o Secretário de Esportes, Carlos José da Silva e o vereador Carlinhos Gonçalves. Eles foram recepcionados pelo Secretário Estadual de Esportes e Turismo, João Barbeiro e o Chefe do Núcleo Regional da SEET, Adalberto Dhenner.

O projeto também conta com 2 bolsistas por núcleo, que envolvam até 20 mil habitantes, bolsistas estes que serão selecionados e pagos pela Secretaria de Esporte e Turismo. Em Florestópolis foram contemplados com as bolsas, Ana Clara Martins, graduada em Educação Física (licenciatura) e acadêmica do curso de Educação Física bacharelado e Jhonatan Viana Barros, estudante da Escola Municipal. A contrapartida do município será a contratação de um profissional de Educação Física com bacharelado e registrado no Conselho Regional de Educação Física (CREF) e do espaço para a realização das atividades (Basquete, Handebol, Voleibol, Futsal e Atletismo), no período inicial de 5 meses de duração. A intenção é integrar programas anteriormente elaborados pela SEET visando o aperfeiçoamento do uso das estruturas implantadas em todo Paraná, como as Academias ao Ar Livre e as Arenas Multiuso, além de espaços próprios dos municípios.

O Prefeito de Florestópolis, Nelson Correia Júnior e a Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Silvia Santana Ribeiro, acompanhados pelo Diretor de Esportes, Rogério Peixoto, agradeceram ao Governo do Estado e a todos os envolvidos pela iniciativa, comprometendo-se a fazer o melhor possível para o desenvolvimento do projeto, garantindo assim o direito ao esporte e lazer de todos os cidadãos.

Segundo Júnior, “estamos procurando investir em todos os setores da administração. O esporte é um deles. Esse projeto vai atingir também o grupo da Terceira Idade e diversificar as atividades esportivas do município”, lembrou.

A Prefeita Bruna Casanova, de Primeiro de Maio também destacou a iniciativa do Governo Estadual. “Municípios com até 20 mil habitantes estão recebendo um projeto que vem de encontro com as nossas necessidades: O atendimento ao jovem, às pessoas em situação de vulnerabilidade e idosos. Estamos aqui, eu e meu vice, Silvani, para levar para nosso município mais uma grande conquista”, observou.