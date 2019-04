Florestópolis realiza Conferência Municipal de Saúde

No último dia 27 de março, foi realizada a VII Conferência Municipal de Saúde, promovida pela Secretaria de Saúde de Florestópolis e o Conselho Municipal de Saúde. O encontro contou com a participação de cerca de 100 pessoas, reunindo usuários, trabalhadores da saúde e prestadores de serviços, como dentistas, enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, agentes de endemias, agentes comunitários da saúde, escolas, entidades e pastorais, entre outros profissionais.

Segundo a Secretária de Saúde, Caroline Rici Paduanelo, foram discutidas ações para as melhorias da saúde no município de Florestópolis. Segundo ela, “a conferência é um fórum de debates entre todos os segmentos da sociedade, representadas pelas entidades, profissionais e usuários participantes. A conferência tem a finalidade de avaliar a situação da saúde do município, fixar diretrizes da política do setor, priorizando as propostas para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, com a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida à população”, informou.

O Serviço de Saúde de Florestópolis recebeu elogios como vem sendo administrado. Foi solicitado apenas algumas correções no que diz respeito ao agendamento de consultas. Segundo Caroline, “a secretaria vai intensificar a capacitação dos profissionais para atender à solicitação. Estamos atentos a todo pedido que venha contribuir para a melhoria do sistema”, observou.

O Prefeito Nelson Junior participou da Conferência e garantiu os investimentos necessários para melhorar ainda mais o atendimento em saúde. Segundo ele, “a saúde é uma preocupação de nossa administração e estamos investindo um índice maior do que é previsto na legislação. Este é um dos pilares de nossa administração, pautada na saúde, educação e geração de empregos. Em breve, teremos novidades com relação ao nosso novo Parque Industrial”, adiantou.

