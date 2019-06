Florestópolis realiza Conferência Municipal do Idoso

No último dia 06 de junho, foi realizado em Florestópolis, a IV Conferência Municipal do Idoso, promovido pelo Conselho Municipal do Idoso e o Departamento de Assistência Social, com o tema “Os desafios de envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, Aparecida Ribeiro Correia, a popular Marilza, “para alcançarmos os objetivos propostos para essa conferência, é preciso unir forças através de vários segmentos, com representantes comprometidos com o tema abordado”, explicou. A palestra sobre o tema ficou a cargo da Assistente Social, Marlene Fávaro.

Marilza agradeceu a presença das entidades participantes, como Rotary Club, a Pastoral da Pessoa Idosa, a Pastoral da Saúde e as secretarias de Educação e Esporte, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, além dos demais participantes. “Queremos registrar nossos agradecimentos a todos aqueles que disseram sim a essa causa, para avaliar a aplicação do Estatuto do Idoso e propor ações ao Conselho Municipal. Iremos procurar implementar as sugestões assim que for possível”, encerrou.