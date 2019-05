Futebol Arte fica com o título do Campeonato de Florestópolis

A equipe do Futebol Arte acabou levando o troféu de campeão do 3º Campeonato Municipal de Florestópolis, em partida realizada no último dia 05 de maio.

10 equipes estavam inscritas e foram divididas em duas chaves. Na chave A estavam as equipes do Asa Branca, Futebol Arte, Resenha FC, Águia Dourada e Amigos do Largato. Na chave B jogaram Wolf Fast Fudis, Base FC, Santa Maria B, Constrular e Santa Maria A.

O Futebol Arte levou uma premiação de R$ 3.000,00 mais troféus e medalhas. O segundo colocado, Constrular, recebeu R$ 1.500,00 de premiação, troféu e medalhas. O terceiro colocado, Amigos do Largato, ganhou R$ 1.000, além do troféu e medalhas. O quarto colocado foi o Resenha FC, que recebeu R$ 500,00.

As partidas aconteceram no Estádio Municipal João Dias dos Reis e movimentou a cidade. As equipes entraram em campo com cuidado, sem atacar. Porém, com o passar do tempo, começaram a ir à frente, mas já era tarde. O placar ficou em 0 x 0, mostrando o equilíbrio entre as equipes finalistas. O jeito foi partir para os pênaltis. Nesse quesito, a equipe do Futebol Arte teve mais controle e acabou levando a melhor, vencendo por 4 x 3 nos pênaltis.

O artilheiro do campeonato foi o atacante Ronaldo, da equipe Santa Maria A. Os goleiros menos vazados foram Admir e Dezinho, da equipe Futebol Arte. O Prefeito Nelson Júnior foi um assíduo frequentador das partidas realizadas. Todos os domingos estava lá, uma vez que é incentivador do esporte e gosta de bater uma bolinha, nas horas de folga. Ele parabenizou as equipes participantes e a Banda Marcial Bamuflor, que abrilhantou o evento. Segundo ele, “todos estão de parabéns. A Comissão Organizadora, os patrocinadores, a comissão de arbitragem, a Rádio Comunitária Florestópolis FM que fez a transmissão do jogo da final e o Joãozinho da São Francisco, que fez a filmagem da partida. Não posso deixar de agradecer também a Câmara de Vereadores e os vereadores que estiveram presentes no Estádio, ao longo do campeonato. Fica também registrado o apoio da Polícia Militar e a Secretária de Saúde pelo suporte aos atletas. Os dois times que chegaram à final realmente mereceram. Sabemos que todos querem ganhar, mas o futebol é imprevisível. Tem dia que tudo dá certo e, em outros dias, a coisa não acontece como os jogadores queriam. Vamos continuar incentivando o esporte, inclusive nas categorias de base, as equipes femininas e agora vem aí a nossa tradicional Corrida de Rua e Caminhada. Será no dia 02 de junho e todos estão convidados”, finalizou.

1º Lugar: Futebol Arte.

2º Lugar: Constrular.

3º Lugar: Amigos do Largato.

Prefeito Nelson Junior esteve presente e participou da premiação aos ganhadores da competição.

Banda Bamuflor esteve presente e fez uma linda apresentação na final do campeonato.

Troféus para consagração dos vencedores do campeonato e equipe de árbitros que apitaram a partida.