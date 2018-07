Gerson Marcato recebe visita de deputado

No dia 25 de julho, o Deputado Estadual Reinhold Stephanes Júnior esteve em visita ao grupo político do PSD de Jaguapitã. Stephanes Júnior é pré-candidato à Deputado Federal pelo partido no Paraná e veio pedir apoio à sua provável candidatura. Ele também esteve em visita a outros municípios da região norte do Paraná, na busca por apoio.

Estiveram presentes ao encontro o empresário Adail e o comerciante Gerson Marcato, potenciais candidatos nas próximas eleições municipais de Jaguapitã, além de dirigentes do PSD municipal. Segundo Gerson, “estamos reunindo apoios e, dentro do nosso grupo, que cresce a cada dia, vamos ajudar aqueles que ajudarem Jaguapitã no futuro. Precisamos contar com os deputados em nosso projeto para recuperar o município e cada um será bem-vindo”, explicou.