Gincana do Bem impacta mais de 83 mil pessoas

Depois de quatro meses de engajamento e muita dedicação, a campanha #Coop tá on foi finalizada neste mês de agosto, contabilizando mais de 83 mil pessoas atendidas por 202 instituições nas quatro regiões de atuação da Sicredi União PR/SP – Norte e Noroeste do Paraná, Leste e Centro-Leste Paulista.

A campanha – ou “gincana do bem” – nasceu dentro da agenda de atividades que comemora o Dia do Cooperativismo – Dia C – e se estendeu por quatro meses – de 10 de maio a 13 de agosto, e teve forte apoio do programa “Você Pode”, de voluntariado da cooperativa, envolvendo 1.300 colaboradores das 111 agências.

Foram arrecadados 36 toneladas de alimentos; 5,3 mil cobertores; 50 mil peças de roupas e agasalhos; mais de 6,5 mil itens de limpeza e higiene pessoal; e, com o incentivo da campanha, foram realizadas cerca de 500 doações de sangue.

Só na Regional Norte, com sede em Londrina e atendimento a outras 10 cidades, foram arrecadados 1.961 quilos de alimentos, 1.232 cobertores, 16.393 peças de agasalhos; 1.316 itens de higiene, realizadas 57 doações de sangue e realizadas outras, como arrecadação e doação de livros, que totalizaram 133 ações.

Cada tipo de doação recebeu um número de pontos, que foi contabilizado e disponibilizado online para os colaboradores, num ‘game do bem’.

Em vez de medalhas ou troféus, a agência vencedora de cada regional ganhou um vale-solidário que foi concedido pela cooperativa e revertido à comunidade em donativos. Para incentivar o comércio local, a aquisição foi feita em lojas da cidade.