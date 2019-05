Governador conhece empreendimento turístico e libera recursos

Na terça, dia 14 de maio, o Governador Carlos Ratinho Júnior visitou as instalações do empreendimento Hard Rock Hotel, que está sendo construído na Ilha do Sol, no Reservatória da Usina Capivara, entre os municípios de Sertaneja e Primeiro de Maio.

O empreendimento deve fomentar o turismo na região e irá gerar centenas de empregos diretos e indiretos. O hotel ocupará quatro, dos 22 alqueires da ilha. O empreendimento começou a ser construído pela Maluí Empreendimentos e foi adquirida recentemente pela VCI – Venture Capital Investimentos e Participações S.A.

“O turismo, afirmou o governador, é a maneira mais rápida de gerar emprego. É uma indústria que não polui. Um empreendimento como este irá repercutir em outros segmentos, como esportes náuticos, pesca esportiva e novos condomínios. O Paraná é o primeiro estado brasileiro a receber dois empreendimentos da Rede Hard Rock, que também investe em unidades em Fortaleza, Natal, São Paulo capital e Caldas Novas. Além da unidade Ilha do Sol, haverá outra em Foz do Iguaçu. Esse empreendimento vai mudar toda a configuração da região. É um voto de confiança desse grupo conhecido mundialmente. O ecoturismo passa pelo turismo gastronômico, cultural, religioso e alavanca o progresso.

O Presidente do Grupo VCI, Samuel Sicchierolli agradeceu o apoio do Governo Estadual ao empreendimento. Segundo ele, “optamos pelo Paraná pelo conjunto de belezas naturais e a capacidade turística. O Hard Rock Hotel vai funcionar de maneira tradicional e também com fração imobiliária. Serão 311 unidades, incluindo suítes, bangalôs, chalés e apartamentos studios. Teremos três piscinas, três restaurantes e uma área de 2.650 m2 para eventos”, explicou.

Um protocolo de intenções foi assinado pelos prefeitos Jamison Donizete (Sertaneja), Bruna Casanova (Primeiro de Maio) e o Presidente do Grupo VCI, Samuel Sicchierolli para fortalecer a infraestrutura regional a partir da inauguração do hotel. O Estado também vai contribuir neste processo.

Após o lançamento do empreendimento, a comitiva se dirigiu ao município de Sertaneja onde foram assinados vários convênios com municípios da região norte pioneira. Foram autorizados recapeamentos de ruas, aquisições de novos veículos, equipamentos rodoviários e mobiliário para prédios públicos. Os investimentos têm como foco melhorar a região norte e, segundo o Governador Ratinho Júnior, “só foram possíveis através do enxugamento da máquina pública, feito no início do mandato”, afirmou.

O Prefeito de Sertaneja e presidente da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná), Jamison Donizete, destacou que a liberação dos recursos “marca um momento inédito na história da cidade. Essa ação ultrapassa a distribuição de recursos. Significa distribuir dignidade ao povo do Norte do Paraná. Isso demonstra a sensibilidade do Governador para com a região”, acrescentou.

Estiveram presentes vários secretários de Estado, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças do Norte do Estado. Além de Sertaneja também foram beneficiados os municípios de Cambé, Cornélio Procópio, Centenário do Sul, Figueira, Itambaracá, Marilândia do Sul, Nova América da Colina, Nova Fátima, Prado Ferreira, Rosário do Ivaí, São José da Boa Vista, Santo Antonio do Paraíso, Salto do Itararé e Sapopema.

Confira os principais benefícios obtidos por alguns municípios da região na área de cobertura do Jornal da Cidade:

CENTENÁRIO DO SUL

Investimento: R$ 37,5 mil

Contrapartida municipal: R$ 9,35 mil

Aquisição de mobiliário para um centro cultural (120 cadeiras fixas, duas cadeiras giratórias para escrivaninha, escrivaninha, pia inox, refrigerador e armário) e aquisição de aparelhos de ar condicionado.

PRADO FERREIRA

Investimento: R$ 1,16 milhão

Contrapartida municipal: R$ 468,4 mil

Implantação da Marginal Sul e interseção em nível na PR-170, pavimentação asfáltica, meio-fio, galeria de águas pluviais e drenagem, plantio de grama e sinalização.

SERTANEJA

Investimento: R$ 207 mil

Contrapartida municipal: R$ 37 mil

Compra de um trator agrícola.

