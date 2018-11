Governador reafirma compromisso com Gerson Marcato

Ratinho Júnior, Governador eleito em primeiro turno no Paraná, recebeu, durante a campanha, o apoio do empresário Gerson Marcato, de Jaguapitã. Ratinho e Gerson são do mesmo partido, o PSD 55. Segundo Gerson, “a vitória de Ratinho Júnior em Jaguapitã, com 76,59% dos votos válidos, mostra a força desse jovem político em nossa cidade. Essa votação recorde nos dá a certeza que nos próximos anos teremos uma grande parceria com o Governo do Estado, junto também com nossos senadores eleitos, Oriovisto e Flávio Arns. Só temos a agradecer Jaguapitã pelo apoio à nossos candidatos”, comemorou.

Gerson também agradeceu a boa votação obtida pelo Deputado eleito Tercílio Turini, que agora está do lado do Governador e, com certeza, muito irá ajudar o município de Jaguapitã, que tanto precisa.

Gerson Marcato é um dos nomes mais lembrados quando o assunto é a sucessão municipal e agora tem o governo do Estado do seu lado.