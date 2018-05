Hauly entrega trator 0 km ao Prefeito Brene

O deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB) esteve em Bela Vista do Paraíso, na tarde do dia 04 de maio, onde – acompanhado pela vereadora Lucia Darcin – realizou a entrega das chaves de um trator zero quilômetro para o prefeito Edson Veira Brene.

O utilitário foi adquirido através de um convênio firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – representado pela Caixa Econômica Federal – e o município de Bela Vista do Paraíso, celebrado por intermédio de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado Hauly.

Avaliado em R$ 120 mil, o trator modelo PLUS 80 C, da marca LS Tractor, tem tecnologia coreana, injeção direta, refrigeração à água, motor de 78 cv, tração 4×4 e ar condicionado na cabine, oferecendo mais conforto e segurança para quem operar a máquina.

Além de atender ao Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, o novo trator também será utilizado, eventualmente, para suprir a demanda de serviços do Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Durante a entrega do trator, Brene e Hauly também discutiram a possibilidade da destinação de novas emendas e projetos que possam beneficiar Bela Vista do Paraíso.