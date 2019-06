Hospital Santa Branca recebe gerador de energia

A partir de agora, o Hospital Santa Branca, de Florestópolis, passa a dispor de um moderno gerador de energia elétrica para atender as emergências, em caso de falta de energia.

Com o gerador, o hospital pode atender com total segurança os pacientes, sem o risco de haver complicações devido à queda de energia. Foram investidos mais de R$ 100 mil reais.

Com a aquisição, o Hospital Santa Branca está apto para a realização de partos e cesáreas, com total segurança e tranquilidade para as gestantes. O gerador possui potência de 150 KVA, com motor de 6 cilindros, movido a diesel e o valor pago incluiu também o serviço de instalação e garantia do fabricante de 12 meses.