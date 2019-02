Iniciado Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Florestópolis

No último dia 10 de fevereiro teve início o 3º Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Florestópolis. A rodada de abertura foi realizada no Estádio João Dias dos Reis e reuniu, no primeiro jogo, as equipes do Asa Branca e Futebol Arte que acabou vencendo pelo placar apertado de 1 x 0. No segundo jogo da rodada, enfrentaram-se Wolf Fast Fudis 4 x 2 Base F. C.

A segunda rodada foi disputada no dia 17de fevereiro e teve os seguintes resultados: Resenha FC 2 x 2 Águia Dourada. A tarde jogaram Santa Maria B 5 x 6 Santa Maria A.

Segundo o Prefeito Nelson Júnior, “a população de Florestópolis sempre gostou e apoia o futebol. Aos domingos, muitos vem ao campo para assistir as partidas. Eles têm esse costume como um prazer. O resultado está aí: casa cheia e nossos atletas, a arbitragem, a comunidade estão de parabéns e contam com o apoio da administração municipal e da Câmara de Vereadores”, sintetizou. A final acontecerá no dia 28 de abril no Estádio Municipal. O Jornal da Cidade estará presente na cobertura do evento.