Inscrições para Escolinha de GR surpreendem

Quando resolveu reabrir as inscrições para a Escolinha de GR (Ginástica Rítmica), o Secretário de Esportes de Sertanópolis, Fábio Henrique da Costa tinha como meta atingir 80 inscrições. A quantidade ficou acima das expectativas e atingiu a marca de mais de 190 inscrições.

A Escolinha de GR irá voltar através de um projeto a ser tocado pela Associação Atlética de Sertanópolis, que tem como Presidente, Guilherme Tavares e tem apoio do Departamento de Desporto e Lazer da Prefeitura de Sertanópolis. A finalização das inscrições aconteceu no dia 28 de março, no Ginásio de Esportes Teixeirão. As aulas serão ministradas pela Profa. Kamilly Faria. Ela é de Londrina e pratica GR desde os 5 anos de idade. Possui formação em Educação Física com pós-graduação em Ginástica Rítmica. Foi atleta da Unopar, onde foi campeã paranaense, brasileira e sul americana. Atualmente é professora da modalidade na Arel (Clube Alemão).

As aulas acontecem as terças e quintas, nas escolas municipais e no Ginásio de Esportes Teixeirão. O Prefeito Tide Balzanelo compareceu ao mutirão de inscrições e se mostrou satisfeito com os resultados. Segundo ele, “havia a necessidade de revitalizarmos a Escolinha de Ginástica Rítmica. Muitas mães nos pediram e aí está o resultado: Uma procura acima da meta, mais que o dobro de inscrições. Que beleza. Ficamos contentes quando um projeto dá certo, sendo bem aceito pela população. A professora é competente, tem experiência e o Fabinho sempre se empenhou nos projetos do esporte”, elogiou.