Institutos CoopConecta Sicredi União PR/SP e Cocamar lançam quarta edição da campanha União Solidária

Com o objetivo de gerar impacto social e transformar vidas, o Instituto CoopConecta, Sicredi União PR/SP, Cocamar e Lions Distrito LD 6 lançam na terça-feira, dia 20, a quarta edição da Campanha União Solidária em Londrina e Maringá. Nos dias 21 e 22, a campanha será lançada em São João da Boa Vista e Limeira, ambas no estado de São Paulo. Em Londrina, o lançamento será às 9h, no Espaço CoopConecta (Avenida Ayrton Senna, 555) e em Maringá, às 16 horas, no Hotel Nobiles Soites – Parana Moda Park Shopping – Rod. PR-317,

Desde que foi criada, a União Solidária vem impactando mais vidas a cada edição. Em 2018, foram 550 mil em 31 cidades, envolvendo 150 entidades; em 2019, foram 690 mil vidas impactadas, atendidas por 437 entidades de 113 cidades; e no ano passado, 692 mil pessoas atendidas por 466 entidades também em 113 cidades. As arrecadações foram de R$ 1,3 milhão no primeiro ano; R$ 3,5 milhões em 2019; e cerca de R$ 4,1 milhões ano passado.

A campanha consiste em contemplar projetos inscritos por entidades que atuam nos eixos de Assistência Social, Esportes, Cultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Os projetos inscritos são avaliados e, sendo aprovados, as entidades recebem cupons para serem comercializados. Quem compra, concorre a prêmios e todo o recurso arrecadado com a venda é revertido a cada entidade, de acordo com a venda efetuada, sem qualquer desconto.

Os prêmios foram adquiridos pelos apoiadores da campanha – a cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP e a cooperativa agropecuária Cocamar. A ação atende ao 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade em que as cooperativas atuam, além de estar alinhada, diretamente, com quatro dos Objetivos de Desenvolvido Sustentável: Erradicação da Pobreza, Redução das Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e Parcerias e Meios de Implementação. As duas cooperativas são signatárias do Pacto Global da ONU.

Inscrição de projetos

As entidades já podem inscrever seus projetos no portal www.campanhauniaosolidaria.com.br. O período da realização será de julho até fevereiro de 2022, quando serão sorteados três carros Fiat Argo e seis motos Honda CG Start. Mas os compradores não estarão concorrendo apenas aos prêmios maiores. Haverá sorteios mensais de setembro a janeiro, na seguinte ordem: três IPhones XR; três patinetes elétricos; três notebooks, três smart TVs, e três bicicletas elétricas.

Uma novidade introduzida este ano é que os cupons poderão ser adquiridos fisica ou eletronicamente. Mas atenção: quem comprar o cupom físico terá que cadastrá-lo no site da campanha para poder, de fato, participar dos sorteios.

“Esta é uma campanha que vem, realmente, impactando muitas vidas, dando oportunidade a entidades de realizarem seus projetos de atendimento a pessoas que precisam do apoio da sociedade”, comenta o presidente do Instituto CoopConecta, Wellington Ferreira.

Segundo a assessora da campanha, Gisely Fernanda Rodrigues Almeida Miiller, este ano serão disponibilizados 1,5 milhão de cupons, sendo 900 mil físicos e 600 mil eletrônicos. A expectativa, adianta ela, é ter a participação de 500 entidades nas 113 cidades de atuação do Instituto Coopconecta, da Sicredi União PR/SP e/ou da Cocamar.