Investimentos em recuperação de ruas de Primeiro de Maio deve chegar à R$ 2,8 milhões

A retomada das obras de recapeamento de ruas, ocorrido no último dia 05 de setembro, marcou o início de um investimento que deve chegar a R$ 2,8 milhões em recuperação asfáltica em Primeiro de Maio.

A prefeita Bruna Casanova esteve na rua 20 acompanhando o retorno das obras e conversando com moradores. Ela explicou que recuperar as ruas de Primeiro de Maio é umas das prioridades da sua administração.

“Buscamos melhorar a qualidade de vida para toda nossa população. Deixar as ruas em boas condições é o mínimo que podemos fazer e vamos trabalhar sempre para garantir que nossa cidade esteja cada vez melhor” disse a prefeita.

Nessas duas primeiras fases estiveram em plena atividade duas frentes de trabalho, com mais R$ 1,5 milhão sendo investidos.

Foi concluído neste mês o pregão do processo licitatório de mais R$ 300 mil de recapeamento em CBUQ – concreto betuminoso usinado a quente. Também está em fase adiantada a assinatura de um convênio de mais R$ 1 milhão para garantir que a maioria das ruas da cidade recebam a melhoria.

Desde setembro do ano passado a administração municipal tem buscado implementar projetos e intensificado conversas com deputados que apoiam Primeiro de Maio para intermediar junto ao Governo do Estado recursos financeiros que viabilizem investimentos como esses que são realidade em Primeiro de Maio.

Estão sendo recuperadas as seguintes ruas:

Rua 18 entre Rua 9 e Rua 15

Rua 18 entre Rua 19 e Rua 21

Rua 20 entre Rua 15 e Rua 27

Rua 17 entre Rua 18 e Rua 20

Rua 19 entre Rua 18 e Rua 20

Rua 21 entre Rua 18 e Rua 20

Rua 25 entre Rua 18 e Rua 20

Rua 14 entre Rua 13 e Rua 15

Rua 6 entre Rua 5 e Rua 7

Rua 23 entre Rua 18 e Rua João Carlos Teixeira

Rua João Carlos Teixeira entre Rua 23 e final da Rua

Rua 1 entre Rua 4 e Rua 2

Rua 1 entre Rua 8 e Rua 6

Rua 1 entre Rua 10 e Rua 8

Rua 7 entre Rua 32 e Rua 34

Rua 7 entre Rua 6 e Rua 4

Rua 7 entre Rua 24 e Rua 18

Rua 7 entre Rua 18 e Rua 16

Rua 2 entre Rua 1 e Rua 3

Rua 2 entre Rua 5 e Rua 9