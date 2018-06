Lago Tabocó recebe peixes

No dia 15 de junho, no Lago Tabocó aconteceu a soltura de 20 mil alevinos de peixes da espécie Tilápia do Nilo. Segundo Bruno Brócoli, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, “o objetivo dessa ação ambiental é o repovoamento do lago, como forma de proporcionar uma opção de lazer à população, através da pesca individual”, explicou.

Brócoli estima que daqui a uns 10 a 12 meses, os alevinos já estejam no tamanho ideal para o abate, que seria acima de 600 gramas por peixe, atingindo o peso comercial. O Prefeito Tide fez a soltura dos peixes acompanhado por crianças da rede municipal de ensino. Segundo ele, “estamos colocando mais de um peixe por habitante de Sertanópolis. Esse tipo de atividade vai acontecer todo aniversário da cidade. Queremos que as famílias de nossa cidade venham pescar aqui no Lago Tabocó e desfrutar dessa área de lazer que temos em nosso município. As margens do Lago estão ficando cada vez melhor. Entregamos um complexo esportivo e de lazer, com pista de skate, quadra de futsal, quadra de vôlei de areia e futebol suíço. Trocamos toda a iluminação por lâmpadas de led e colocamos luzes coloridas para ficar ainda mais bonito. Estamos terminando o asfalto do lado direito do lago, que não tinha antes e vamos trocar a ponte, que será feita de madeira. Ainda vamos construir banheiros públicos para deixar esse espaço cada vez melhor. Sertanópolis não para e vamos fazer muito mais”, afirmou.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente estuda a possibilidade de soltar também espécimes de peixes nativos da região, como pacu e piauçu. No ano passado foram soltos cerca de 7.000 alevinos que, este ano, já estão com peso em torno de 700 gramas.