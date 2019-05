Mais uma rua teve o asfalto recuperado: Gecy Fonseca

A Rua Gecy Fonseca, marginal da PR 090, localizada entre o Conjunto Santa Terezinha, no início do Distrito de Santa Margarida, finalizando na Rua Rogério de Bodas, defronte o CMEI Mirna Papi Schmidt, no Jardim Bela Vista.

Ao todo, serão 8.670 m2 de asfalto e mais 2.589 m2 de operação tapa buraco, antes de ser feito o recape com CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente. A rua possui 1.261 metros lineares por 7,00 m de largura. O custo da obra será de R$ 491 mil e foi iniciada no final de abril, com previsão de entrega para 180 dias. Porém, quando a nossa reportagem esteve no local e pode verificar que o trabalho está quase concluído.

Além do recape, serão efetuadas a limpeza e recuperação das bocas de lobo (galerias de águas pluviais), construção de meio fio onde não havia ou estava destruído e a colocação das grades nas bocas de lobo.

Segundo o Prefeito Edson Vieira Brene, “a rua estava completamente detonada, intransitável. O estado do asfalto se devia a baixa qualidade do material empregado, além de não ter havido o devido preparo da base, com a colocação de pedras. Nós possuímos um plano de recuperação da malha asfáltica de nossa cidade e estamos executando, através dos projetos encaminhados para o Governo Estadual e Federal. Essa rua, por exemplo, é uma emenda do Deputado Alexandre Curi, que muito tem feito por Bela Vista”, observou.

Brene adiantou, em primeira mão ao Jornal da Cidade, que a próxima rua a ser recuperada será a Rua Paulo Gasparini, a rua de cima da Gecy Fonseca, que passa defronte ao Posto de Saúde Augusto Marques de Oliveira.