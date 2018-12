Moinho Globo envia Carta Aberta de Agradecimento à população de Sertanópolis

Em 1954, quando a história do Moinho Globo começou, tudo era diferente. Nos seus primeiros anos, mesmo nas primeiras décadas, o Moinho Globo foi uma empresa pequena. Os funcionários eram os filhos do seu fundador, Ciro Venturelli. Parte da família, inclusive, morou no pátio da própria indústria.

Naquele tempo, quem pensaria que o Moinho Globo chegaria a processar 450 toneladas de trigo por dia, no centro da cidade de Sertanópolis, e que alcançaria a capacidade atual de 600 toneladas/dia, com uma das plantas industriais mais modernas no Brasil, gerando quase 250 empregos? Quem diria que uma empresa da pequena Sertanópolis conseguiria destaque nacional como uma das melhores do Brasil para se trabalhar?

Para tanto, percorremos um longo caminho, trilhado sempre com muito planejamento e seriedade. O Moinho cresceu, promoveu desenvolvimento para a cidade, gerou empregos, receitas, pagou impostos e teve da população o apoio fundamental para seguir adiante. Neste sentido, a concessão da Rua Goiás, que viabilizou o funcionamento da empresa nos últimos 10 anos da produção no centro da cidade, foi condição da mais absoluta importância.

O Moinho Globo só tem a agradecer aos seus vizinhos e a toda a comunidade de Sertanópolis pela compreensão e pelo apoio. Agora, com a nova planta industrial em pleno funcionamento – moderna, sustentável e estrategicamente localizada entre o Residencial Globo e a Associação dos Funcionários do Moinho Globo – a partir do próximo dia 12 de dezembro a Rua Goiás retorna a sua circulação normal, livre de qualquer impedimento.

Obrigado por tudo, Sertanópolis. Seguiremos juntos em um novo tempo dessa grande história.

Diretores e funcionários do Moinho Globo