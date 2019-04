Móveis Garcia vai inaugurar nova loja

A maior loja de móveis de Sertanópolis se prepara para a inauguração de mais uma filial. O local está sendo preparado onde era a antiga loja Massad Móveis, na Rua Pe. Jonas Vaz Santos, em frente ao Banco do Brasil. A abertura está prevista para o próximo dia 27 de abril, com um gigantesco “Feirão de Estofados”, que terá duração de 15 dias, vendendo centenas de conjuntos estofados de várias cores, modelos e padrões a preços de atacado.

Segundo o empresário Márcio Calegari, “Aqui será instalada a Garcia Prime. Vamos fazer esse feirão de estofados e depois mais um feirão, antes da abertura definitiva que deve ocorrer dentro de alguns meses.

A loja será toda remodelada e modernizada. Pretendemos oferecer nesse novo espaço as mais novas tendências em móveis residenciais, com os novos lançamentos que aconteceram na Movelpar este ano”, disse. A loja Móveis Garcia fez uma pesquisa de mercado e viu a possibilidade de oferecer, além dos móveis tradicionais, os últimos lançamentos com design diferenciados. “Há mercado para esse tipo de mercadoria em Sertanópolis. A cidade está crescendo, as pessoas estão ficando mais seletivas e devemos acompanhar. Teremos aqui os produtos que podem ser encontrados em grandes centros e shoppings. Será uma nova fase de nossa loja. A matriz continuará vendendo os produtos mais tradicionais, focando mais para o ramo de eletrodomésticos”, informou. A nova loja deve gerar cerca de 10 novos empregos.

Centenas de estofados de todas as marcas, cores e modelos estarão no Feirão de Estofados da nova loja do Móveis Garcia, com início no dia 27 de abril.