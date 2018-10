MP aceita denúncia contra Prefeito de Porecatu

O Ministério Público Estadual, através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Porecatu pela Promotora Substituta de Justiça, Dra. Larissa Batista Vasconcelos, aceitou denúncia contra o Prefeito de Porecatu, Fábio Luiz Andrade, formulada pelo Vereador Marcelo Coelho da Silva.

A ação foi aceita no último dia 26 de julho e consta no site do Ministério Público Estadual. Segundo a denúncia, o Prefeito Fábio Luiz Andrade teria obtido, em 2017, a vultosa soma de R$ 45.300,00 em diárias para viagens à vários locais do Paraná e do Brasil. Em 2018, até o mês de setembro, as diárias já somam a bagatela de R$ 26.800,00. Cada diária ao prefeito tem um custo de R$ 650,00.

Para uma viagem à Curitiba, por exemplo, são requeridas, no mínimo, duas diárias, o que dá a quantia de R$ 1.300,00. Houveram meses, como em maio de 2018, que o prefeito foi 4 vezes a Curitiba.

O total ultrapassa R$ 5.000,00 por mês, fora o salário mensal do Prefeito. As diárias são livres.

A viagem é feita com carro oficial do Gabinete do Prefeito, que não paga pedágio. Tem trânsito livre. Não bastasse, o carro vai com tanque abastecido até a boca, que também proporciona uma economia considerável à viagem.

Uma estadia num bom hotel em Curitiba custa algo em torno de R$ 200,00 se levarmos em conta um almoço e um jantar, ao preço de R$ 100,00 cada, teremos mais R$ 200,00 em dois dias, o Prefeito não gasta mais de R$ 600,00 mas recebe R$ 1.300,00 em diárias. Geralmente o Prefeito vai acompanhado por assessores, que também recebem diárias.

Não bastasse, os resultados nem sempre são frutíferos. Com certidão vencida, o município de Porecatu tem poucas chances de conseguir arrecadar algum recurso, já que esbarra na falta de documentação exigida pelo Governo para a liberação dos projetos. Gasta-se muito e o resultado é pífio.

O Ministério Público instaurou um Inquérito Civil e irá analisar o caso. Esperamos uma atuação contundente do MP para que cesse a chamada farra das diárias, tão propalada pelo Ministério Público Estadual.

Em Jaguapitã, o Promotor de Justiça, Dr. Guilherme Afonso Larsen Barros conseguiu reverter as diárias pagas até para motoristas que viajam levando pacientes e estudantes para outros municípios. O Promotor alegou que o valor não pode servir de premissa para aumentar o salário dos servidores públicos que já ganham para isso. O que falar então de um prefeito, que, além de ganhar bem, ainda se utiliza de diárias para amealhar valores ao seu polpudo salário mensal.

Vamos acompanhar de perto esse caso.