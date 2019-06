Obras de reforma do Hospital de Primeiro de Maio seguem a todo vapor

A Administração Municipal tem se empenhado em manter adiantado o cronograma as obras de reforma do Hospital Municipal que seguiram a todo vapor durante esse mês de junho.

A Secretaria de Obras e Engenharia confirmou nesse início, que as duas frentes de remodelação estão em dia em relação ao calendário definido no projeto inicial.

A prefeita Bruna Casanova está acompanhando de perto todos processos dessa obra e se reuniu no último dia 06, com representantes das empresas executoras da obra e a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal para determinar que todos os esforços sejam empenhados para que a população receba o hospital reformado o mais breve possível.

Após a reunião, o executivo municipal, acompanhado pelo Secretário de Saúde, Renato Luiz Reis, fez uma visita in loco às instalações do hospital para acompanhar as obras e analisar de perto os projetos.

“Esse era um dos nossos grandes objetivos e graças ao empenho de todos está se tornando realidade. Vamos manter o foco e acompanhar de perto todo o andamento dessa importante obra para o município de Primeiro de Maio e garantir que toda nossa população receba um hospital totalmente reformado o mais rápido possível” disse a prefeita Bruna Casanova.