Parceria leva alegria à Santa Margarida

No último dia 16, aniversário do município de Bela Vista do Paraíso, a Prefeitura Municipal realizou, em parceria com o Sesc Londrina Norte, na Praça Carmela Dutra, em Santa Margarida, uma agitada tarde recreativa com brinquedos infláveis e camas elásticas.

O evento fez parte da programação oficial de aniversário, que comemorou 71 anos de emancipação política. Cerca de 350 crianças e adolescentes participaram do evento.

O Prefeito Edson Vieira Brene prestigiou a tarde de recreação, interagindo com as crianças e ajudando na distribuição de picolés e algodão doce.