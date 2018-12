Parceria transforma prédio histórico em Alvorada do Sul

Uma parceria entre a Cooperativa de Crédito Sicoob e a Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, transformou o antigo prédio da Rodoviária Municipal em um moderno centro cultural e multifuncional, que agora passa a ser denominado “Centro Integrado de Cultura e de Atendimento ao Empreendedor e ao Cidadão”.

No local serão instalados a Agência do INSS (antigo PrevCidade), o Sine e a Agência do Trabalhador, Agência de Cidadania, com emissão de Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Junta do Serviço Militar, a Agência de Fomento do Paraná, Sala do Empreendedor, ACEAS (Associação Comercial e Empresarial de Alvorada do Sul) e, em breve, o Instituto Sicoob, Biblioteca Municipal e Cidade Digital (Biblioteca Online). Também está previsto o Espaço Sicoob onde serão desenvolvidos projetos ao ar livre.

O Padre Luis Laudino e o Pastor Aristeu deram as bênçãos ao local e falaram sobre a importância da obra e suas metas. O Presidente da Associação Comercial de Alvorada do Sul, José Vanderlei Garcia Junior, frisou o fato da Associação Comercial funcionar no novo local. Ele também elencou os serviços que serão prestados nas novas instalações.

O Presidente da Câmara, Vereador Marcos Tanajura parabenizou a todos que se empenharam para a concretização da obra. Alfredo Carvalho, membro do Conselho de Administração do Sicoob, parceiro na revitalização do local, destacou a importância da obra no desenvolvimento do município, ao restaurar um prédio histórico e dar a ela utilidade tão significativa.

O Coral Sicoob entoou o Hino Nacional e fez uma belíssima apresentação no Espaço Sicoob, arrancando pedidos de “bis”. Estiveram presentes à inauguração o Prefeito Marcos Antônio Voltarelli, o vice, Adriano Vertuan, os vereadores Marcos Tanajura, Ana Vertuan, Rubens Pinheiro, Diogo Canata, Reinaldo Gabriel, Claudio Cavalaro, Palarinho, Marquinhos Moura e Luiz Garcia. Também participaram a Secretária de Educação e Cultura, Juliana Ripol Martin, que representou os demais secretários municipais, Alfredo Carvalho, Antônio Luiz Barão, Angela Prates do Nascimento e Robson André Bufalo, do Sicoob, além de Vanderlei Garcia Junior, Pres. da ACEAS, o Pároco Padre Luiz Laudino e o Pastor Aristeu.

Segundo o Prefeito Marcos Voltarelli, “a ideia de transformar a antiga Rodoviária Municipal no Centro Integrado de Cultura e de Atendimento ao Empreendedor e ao Cidadão, nasceu da parceria entre o município e o Sicoob, quando esta cooperativa de crédito ainda estudava o melhor local para se instalar em nossa cidade. Ficou definido que o melhor local seria o prédio da antiga Prefeitura, na avenida. Foi então criado um modelo inovador de parceria onde o Sicoob investiria cerca de meio milhão de reais em projetos voltados para a cultura, lazer e cidadania em troca do uso daquele imóvel. O local escolhido para o investimento foi o prédio da antiga rodoviária que estava sem uso, pois a nova sistemática de transporte coletivo, com linhas intermunicipais, deixou de circular nas pequenas cidades próximas à Londrina. Corria-se o risco do local se transformar em ponto de uso de drogas e outros ilícitos, prejudicando a vizinhança. O imóvel é um patrimônio histórico de nossa cidade e implantar e revitalizar este local irá centralizar serviços essenciais ao cidadão, além de proporcionar incremento ao comércio, através da Associação Comercial, cultura e lazer”, explicou.

O monumento símbolo da cidade, o “galo”, construído há mais de 50 anos pelo Senhor Miguel Amorim, o Miguelão, atualmente morador no interior de São Paulo, foi totalmente restaurado, assim como o prédio construído pelo Prefeito Antônio de Souza Lemos, em 1968. Foram mantidas a nomenclatura, a arquitetura e sua história, porta de entrada de muitos alvoradense que chegaram acreditando na terra e no sonho de construir uma comunidade acolhedora e principalmente guerreira.

Foi mantido o nome original do imóvel, em homenagem ao saudoso pioneiro Ursolino Leite de Santana, cuja família encontra-se em Alvorada do Sul até os dias atuais.

A entrega da obra marca a retomada das atividades da Associação Comercial e Empresarial de Alvorada do Sul, de suma importância para o desenvolvimento do comércio e da indústria local, gerando empregos e renda. Na ocasião foi lançada a campanha “AlvoNatal 2018” e a decoração na Avenida João Alves de Lima. Esta semana foi feita o acendimento da decoração natalina na Igreja Matriz e na gruta ao lado.