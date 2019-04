Pelo segundo ano consecutivo, Expomaio não terá custos ao município

Pelo segundo ano consecutivo a realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Primeiro de Maio -EXPOMAIO acontecerá sem custos aos cofres públicos municipais. A administração repetiu a estratégia utilizada em 2018 e licitou a cessão de uso da Paranatur para que uma empresa terceirizada realize a festa, que acontece entre os 30 de abril e 04 de maio.

Para não deixar passar em branco a data que comemora o aniversário da cidade, no dia 30 de abril, data de abertura da EXPOMAIO-2019, a Prefeitura Municipal contratou um show com a dupla sertaneja Edson e Hudson. Nesta data, os portões da festa estarão abertos, havendo arrecadação facultativa de um quilo de alimento não perecível para serem entregues às entidades assistenciais do município.

O rodeio oficialmente terá inicio no dia 01 de maio. Na grade de shows divulgada pela empresa ganhadora do certame, está a ‘Luka Samper e Raul (dia 01), Marcos Paulo e Marcelo (dia 02) – filhos de Milionário e José Rico, Carreiro e Capataz (dia 03) e no encerramento da festa, sábado dia 04, está programado o show com a dupla Humberto e Ronaldo.