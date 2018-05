Pioneira completa 100 anos

Uma das pioneiras de Sertanópolis, Sra. Santa Pazinato Rossato completou, no início de maio, 100 anos de idade. Para comemorar e celebrar a data, toda família esteve reunida, entre eles os filhos Eunice Rossato Torezan, Moacir Rossato, Aparecida Rossato, Neide Rossato, Nanci Pazinato Pelaquim, genros, noras, netos e bisnetos. A primogênita Aldaíra Rossato Nicolielo não pode comparecer por motivo de saúde, sendo representada pelo filho Thiago Rossato Nicolielo e esposa.

A pedido da aniversariante, todos os convidados participaram de uma missa na Igreja Matriz Santa Terezinha, em Sertanópolis, sendo logo em seguida recebidos com um almoço especial na Chácara Sanchez.

A data de seu aniversário é 15 de maio, mas foi antecipada para coincidir com o Dia das Mães (13 de maio). Embora existam muitos longevos com mais de 100 anos, Dona Santa, como é carinhosamente chamada, se destaca pela lucidez, independência, saúde e disposição. Ela cuida sozinha de suas plantas, cozinha e caminha sem auxílio. Segue como exemplo de amor e fé.

O segredo ela ensina: “Nunca parar de trabalhar. A mente deve estar sempre ocupada”, afirma. Dona Santa chegou em Sertanópolis com 22 anos de idade, em 1944, casada com Romildo Rossato, que recebeu justa homenagem ao ter seu nome grafado no Posto de Saúde do Conjunto Amâncio Secco, próximo à região onde a família escolheu para morar e construir sua história de vida. Naquelas terras, Romildo trabalhou por cerca de 50 anos, plantando e cuidando de animais, ao lado da família. Foram naquelas terras que criaram seus filhos e viram as crianças crescerem, ao mesmo tempo em que o município se desenvolvia.

Seus filhos se tornaram pessoas íntegras e ativas na comunidade, sendo que, três de suas filhas se tornaram professoras e o filho Moacir, um importante produtor rural.

A aniversariante fez um pedido especial aos quase 140 familiares que compareceram ao evento: Ela fez questão que a festa tivesse elementos que lembrassem as festas de antigamente. O cardápio foi escolhido especialmente para ela e não faltaram os deliciosos quitutes da neta Criscielly Rossato, que preparou bem-vividos e um bolo saboroso. Dona Santa dispensou os presentes e sugeriu que, ao invés deles, os convidados levassem uma doação que posteriormente foi entregue para a construção da Capela Rainha dos Apóstolos, que está sendo construída num terreno doado à Igreja pela Família Rossato.

Fotos: Pedro Tiva