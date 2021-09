Plano Safra 21/22 começa aquecido e cresce procura por crédito para irrigação e energia fotovoltaica

A procura pelas linhas de financiamento do Plano Safra 2021/2022 começou aquecida na Sicredi União PR/SP. Para se ter uma ideia, a perspectiva inicial era liberar R$ 217 milhões nos meses de julho e agosto, mas a cooperativa fechou o primeiro bimestre com R$ 296 milhões em liberação de crédito Rural com destaque para a CPR Financeira (Cédula do Produtor Rural) próximo a R$ 100 milhões.

As informações são de Vitor Pasquini, gerente do Agronegócio da Sicredi União PR/SP, a segunda cooperativa do Sistema – formado mais de 100 cooperativas – que mais libera crédito rural. No último Plano Safra (junho/20 a julho/21), a carteira de crédito Rural da Sicredi União PR/SP cresceu 51% , um incremento de mais de R$ 500 milhões, chegando a uma carteira de R$ 1,5 bilhão.

Pasquini observa que os produtos mais liberados foram os custeios de soja (R$160 milhões), milho (R$144 milhões) e pecuária (R$ 89 milhões). “Um destaque também para as linhas de comercialização, com R$ 93 milhões de liberação), acrescenta ele.

A preocupação com a crise hídrica tem refletido na busca dos associados por crédito. Segundo Pasquini, a cooperativa tem observado uma procura grande por crédito para investimentos em irrigação e energia fotovoltaica. “Em apenas 60 dias, já foram contratados R$ 26 milhões de Inovagro e R$ 19 milhões de Proirriga”, informa.

Associado da Sicredi União PR/SP, o produtor Dario Biscaro Loureiro decidiu implantar um núcleo de aviário de frango de corte em sua propriedade em 2020 e, devido ao alto custo da energia elétrica, optou pela energia solar, já visando a ampliação do aviário. Satisfeito com os resultados até o momento, o produtor acredita que em seis anos terá o retorno de seu investimento.

O também produtor de soja e milho José Carlos Tibério implantou irrigação na sua propriedade em 2013, a princípio, como experiência. “Hoje, é uma proteção contra a seca, além de trazer mais estabilidade para a produção”, avalia, adiantando que fará novos investimentos ampliando as áreas com pivôs de irrigação e também com placas fotovoltaicas.

Busca por seguro agrícola dobra em três anos

Outro produto que foi bastante procurado pelos produtores rurais foi o seguro agrícola. Segundo Pasquini, em três anos, a procura praticamente dobrou, evidenciando a preocupação dos produtores com os extremos climáticos e, ainda, uma mudança de cultura no campo.

“Este ano de 2021, a Sicredi União PR/SP pretende proteger 550 milhões em importância segurada, ou seja, são mais de 185 mil hectares protegidos”, informa o gerente.

Na sua avaliação, o que elevou a procura foi maior conscientização do produtor, que cada vez mais vê a importância do seguro e hoje o considera como parte dos insumos para sua produção. “Outro ponto relevante foi a melhoria do produto, que hoje consegue atender a real necessidade do produtor. Hoje, o seguro consegue garantir uma produtividade mínima que gera uma segurança para sustento familiar e permanência na atividade”, analisa.

Além da produtividade, o preço também ficou mais atrativo para o produtor, devido à subvenção federal, que arca com até 40% do valor que seria pago pelo produtor.

Milho safrinha: um grande desafio

Um exemplo da dor de cabeça que o produtor pode ter quando o tempo não ajuda ocorreu justamente este ano, com a segunda safra do milho. Com a seca no período do plantio e depois ocorrência de geadas, praticamente 60% da safra está comprometida.

“De todo o montante de seguro contratado pela Sicredi União PR/SP, tivemos em torno de 95% de acionamentos, o que significa aproximadamente 1100 apólices acionadas”, comenta Pasquini.

Ele lembra que na safra de soja 20/21 foram registrados problemas de seca e chuvas excessivas durante o desenvolvimento das lavouras, houve em torno de 30% de acionamentos do seguro agrícola, sinistros já indenizados aos produtores.

“Neste cenário, vemos a importância do seguro agrícola, atuando como uma ferramenta de gestão de riscos para o produtor, garantindo uma maior segurança financeira e proporcionando uma melhoria na sua qualidade de vida”, observa.