Posto Rogério promove evento solidário

O Posto Rogério de Bela Vista do Paraíso realizou, a “Corrente do Bem”. Durante todo o mês de outubro, o Posto Rogerio e o Posto Ipiranga, próximo ao Supermercado Peg Pag, trocaram um quilo de alimento ou um brinquedo em bom estado por uma ducha grátis. As arrecadações foram doadas para a Creche Anita Canet, de Santa Margarida e para a Instituição Geração Santa, duas importantes entidades filantrópicas de Bela Vista do Paraíso que, juntas, cuidam de cerca de 200 crianças. Foram lavados mais de 300 carros e toda equipe dos postos se empenharam durante o evento. No dia 13 de outubro, ao lado do Posto Rogério, a garotada pode se divertir nos brinquedos, com cama elástica e um escorregador inflável. Elas ainda aproveitaram as guloseimas, como pipoca e algodão doce, tudo grátis.

Juntamente com a campanha das Crianças, o Posto Rogério e o Posto Ipiranga também promoveram um Show de Prêmios para os seus clientes. Foram sorteadas 2 bikes, 2 fornos micro-ondas e 2 panelas elétricas. Todos os clientes que abasteceram, trocaram o óleo ou compraram nas lojas de conveniência participaram do sorteio.

Confira algumas fotos dos eventos: