Prefeitura de Alvorada revitaliza Lago dos Patos

O cartão postal de Alvorada do Sul está ficando cada vez mais belo. Nesta nova etapa de revitalização, a Prefeitura está procedendo a limpeza da orla e reconstruindo o píer (ou embarcadouros, trapiches, como queiram). Uma ponte foi construída, dando vazão ao riacho que abastece o lago. A iluminação foi trocada, dando mais segurança aos frequentadores, no horário noturno ou logo pela manhã, antes de raiar o sol.

A obra está sendo feita através de uma empresa terceirizada, que foi devidamente contratada através de um processo de licitação de prestação de serviços, através de recursos próprios do município. Uma pista de caminhada em paver foi construída em toda a orla, perfazendo cerca de 2 km de distância. A academia e a estátua em homenagem ao pescador estão passando por reparos e pintura. Em alguns locais a grama será replantada e feito um novo paisagismo.

O Lago dos Patos é um local de ponto de encontro da população e visitantes que se encantam com a beleza do lago. A cada ano, o local vem recebendo melhorias e mudou muito desde que a atual administração assumiu a gestão do município.

Também estão sendo executadas obras no futuro Lago 3. Um termo de acordo foi assinado com o loteador local, que está executando uma obra de limpeza, requalificação e urbanização, num espaço de aproximadamente 170 m2. A obra prevê a execução de um aterro com objetivo de manter a paisagem urbana mais bonita e com lago natural. Em época de seca, o local fica quase sem água, causando transtorno aos moradores próximos, devido a concentração de sujeiras e insetos.

A obra deve resolver o problema e criar um novo espaço de lazer para a população.

