Prefeitura de Sertanópolis renova frota da Saúde

A Prefeitura de Sertanópolis apresentou vários veículos adquiridos com objetivo de renovar a frota do Serviço Municipal de Saúde. No início de agosto, chegaram uma nova Van que será utilizada pelo Transporte Sanitário, para os pacientes que precisam de hemodiálise e fisioterapia em Londrina e região. A van, uma Ducatto Fiat, possui capacidade para 16 lugares e está totalmente equipada. Custou cerca de R$ 163 mil reais e foi adquirida com recursos do Apsus, um programa do Governo Estadual, voltado para a Atenção Primária à Saúde.

Outro veículo também incorporado à frota do Sermusa foi uma camionete Fiat Toro, que será utilizado para o transporte de equipes do PSF – Programa Saúde da Família, na zona rural. Com o novo veículo, próprio para estradas de terra, os moradores da zona rural terão atendimento em seus domicílios, sem a necessidade de se deslocarem para a sede do município. Também adquirido com recursos do Apsus do Governo Estadual, custou aproximadamente R$ 136 mil.

Também foi entregue um veículo Fiat Mobi, para o transporte de equipes do PSF na área urbana. É um veículo confortável, completo, inclusive com ar condicionado, proporcionando maior conforto aos funcionários. Também foi adquirido com recursos do Apsus e custou cerca de 39 mil reais.

A mais recente conquista foi uma ambulância para o Samu – Serviço de atendimento municipal de urgência, uma Mercedes Sprinter, a ser utilizada como Unidade de Suporte Básico. Ela irá substituir a antiga ambulância, que possui mais de 8 anos de uso. Custou cerca de 176 mil reais e foi enviada através de um programa de renovação de veículos de urgência e emergência (Samu) do Governo Federal.

Segundo o Diretor do Sermusa, Ilto de Souza, “estes veículos vem trazer melhorias para o Sermusa de Sertanópolis. Estamos renovando a frota e proporcionando conforto e segurança tanto para os usuários da saúde, quanto para os nossos funcionários”, observou.

O Prefeito Tide lembrou que a administração passa por uma constante renovação. “Carros novos significam segurança, redução no custo de manutenção e melhores condições de trabalho para nossos funcionários. Estamos sempre em contato com os deputados que representam o município para, junto aos governos Estadual e Federal, estar reivindicando aquilo que é bom para Sertanópolis e para nosso povo”, afirmou.