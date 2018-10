Prefeitura e Câmara buscam geração de empregos em Primeiro de Maio

A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio em um trabalho de parceria com a Câmara de Vereadores, concluiu a aquisição de um barracão de 669 m² no distrito industrial onde será instalada uma nova empresa para geração de emprego e renda no município.

A compra foi feita pelo valor de R$ 450 mil, oriunda de fundos das economias feitas pelos vereadores em 2017 e que foram repassadas ao executivo no fim do ano.

A administração municipal cumpriu o que havia sido previamente acordado com os vereadores e realizou durante os últimos meses todos os trâmites legais para a aquisição do imóvel.

Para garantir total lisura no processo de seleção da empresa que terá direito a cessão de uso do barracão e de dois terrenos anexos, foi aberto o edital de chamamento público, onde as empresas deverão apresentar documentação legal, obedecer uma série de requisitos e ainda comprovar capacidade de gerar inicialmente, no mínimo, 20 empregos em Primeiro de Maio.