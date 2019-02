Prefeitura oferece desconto na taxa do lixo

A Secretaria Municipal da Fazenda de Primeiro de Maio ainda está emitindo o boleto da taxa anual de coleta do lixo/2019.

Antes da distribuição do carnê para pagamento, o contribuinte terá a oportunidade de pagamento com desconto de 10% no valor total do tributo.

Para se beneficiar desse desconto é necessário que o contribuinte compareça a prefeitura para retirar o boleto junto ao setor de tributação.

A retirada do boleto com o desconto de 10% poderá ser feita até dia 28 de fevereiro, das 7h45 às 11h45 e das 13h às 17 horas. Mais Informações pelo fone 3235-1122.