Primeiro de Maio completou 68 anos em meio a homenagens

Os 68 anos de emancipação política de Primeiro de Maio, comemorado no início do mês, foi repleto de homenagens. Entre os principais eventos, houve a realização do tradicional desfile cívico que levou para a avenida um lindo tributo contando a “A evolução da história de Primeiro de Maio”.

Preparado e planejado pelas secretarias municipais de Educação e Cultura, com apoio de todos os demais departamentos, o desfile reuniu um grande público, que se encantou com as apresentações das escolas municipais, fanfarras da cidade e região, atividades empresariais e maquinários públicos e agrícolas. O desfile mostrou que só conta sua história quem tem coragem de construí-la.

Como presente pelo aniversário, no dia 30, a administração municipal ofereceu a toda população um mega show, com a dupla Edson e Hudson, marcando a abertura da Expomaio 2019, no Recinto de Rodeios da Paranatur.

A Prefeitura Municipal repetiu a estratégia utilizada em 2018, licitando a cessão de uso da Paranatur para que uma empresa terceirizada realizasse a festa. Agindo desta forma, fez com que o evento fosse realizado, sem custos para os cofres públicos municipais.

RAINHA DO RODEIO

E a cidade voltou a ter a Rainha do Rodeio. Após muito tempo sem ser realizado, Primeiro de Maio voltou a escolher sua Rainha do Rodeio. As candidatas esbanjaram charme e o palco da Arena de Rodeios da Paranatur ficou ainda mais em evidência com o concurso, aplaudido, elogiado e festejado por todos. As candidatas desfilaram elegância e simpatia, com muito charme e dedicação.

Um corpo de jurados especialmente convidado para a ocasião, escolheu Juliana Prado como Rainha do Rodeio. Ela recebeu a faixa, presentes e ainda uma premiação oferecida pela Cooperativa de Crédito Sicredi, por ter sido a vencedora.

Desfile cívico em Primeiro de Maio.

Show com Edson e Hudson.

Rainha do Rodeio.

Concurso da Rainha do Rodeio.