Primeiro de Maio faz destinação correta do lixo

Governo argentino pode anunciar hoje pacote de ajuste fiscal O governo argentino pode anunciar nesta segunda-feira (3) um pacote de medidas de ajuste econômico, que devem incluir a redução do número de ministérios e demissões no setor público. Ontem (2), o presidente Mauricio Macri se reuniu com os principais assessores para definir as mudanças. Nesta terça-feira, a Argentina inicia a renegociação do acordo fechado […] Agência Brasil*

A destruição para além do físico Incêndio do Museu Nacional pode impactar na forma como narramos o passado e como produziremos conhecimento no futuro O incêndio que destruiu o Museu Nacional/UFRJ na noite de domingo, dia 2, levou consigo muito mais do que um prédio histórico que abrigou a família real. Aliás, desde quando se transformou em Museu Nacional, a instituição […] Raphael Kapa *