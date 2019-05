Primeiro de Maio recebe equipamentos agrícolas

O município de Primeiro de Maio recebeu, nos meses de março e abril, da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, através do programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, diversos equipamentos agrícolas, num investimento total de R$ 108.980,00, sendo R$ 88.062,62 de repasse da SEAD através da emenda nº 31760009 do Deputado Dilceu Sperafico e R$ 20.917,38 de contrapartida do município.

A necessidade da aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Primeiro de Maio (perfurador de solo, roçadeira, carreta agrícola, distribuidor de fertilizantes e calcários e guincho agrícola), é que, cada vez mais, a agricultura está modernizada, com novas máquinas, equipamentos e implementos. Porém, os custos para aquisição pelos agricultores familiares são inviáveis, sendo obrigados a depender dos médios e grandes agricultores para realizar as operações necessárias para a condução de suas atividades agrícolas na pequena propriedade.

Muitos destes agricultores se dirigem até a Prefeitura para buscar recusos visando o desenvolvimento de suas atividades. Porém, a Prefeitura não dispunha do equipamento adequado, o que fazia muitos deles desistirem do empreendimento.

O recebimento dos equipamentos irá potencializar o desenvolvimento agrícola de Primeiro de Maio, proporcionando melhores condições na produção das culturas de soja, milho, café adensado, hortifruti e pastagem.

Com a aquisição dos equipamentos agrícolas para o município, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Município de Primeiro de Maio, terá condições de prestar serviços aos agricultores familiares com maior eficiência e rapidez, fazendo com que eles não percam ou não efetuem as operações em momentos inoportunos, podendo melhorar a produtividade com custos menores e adequados.

Relação de equipamentos recebidos

Guincho Agrícola para BAG novo

Carreta Metálica nova

Perfurador de solo novo

Distribuidor de Calcário e adubo orgânico novo

Roçadeira hidráulica nova