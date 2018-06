Primeiro de Maio recebe novos kits esportivos e oferecerá mais modalidades no projeto Show de Bola

A pedido da administração municipal o Governo do Estado enviou para as Secretarias de Educação e Esportes novos kits esportivos que serão utilizados para ampliar a oferta do Projeto Show de Bola.

A entrega dos novos kits aconteceu no dia 15 junho, na sede da Secretaria Municipal de Educação.

A prefeita Bruna Casanova agradeceu o empenho de todos os envolvidos nessa conquista e disse que atitudes como essa buscam mostrar o quanto a administração está focada no melhor para Primeiro de Maio.

Com a conquista, os professores do Projeto Show do Bola, que é mantido pela Prefeitura em parceria com entidade privada, poderão ensinar para cerca de 200 crianças e adolescentes, três novas modalidades esportivas: Tacobol, Frescobol e Basquete.