Primeiro de Maio sai na frente e reativa Conselho de Turismo

Com a advento do Hard Rock Hotel, o município de Primeiro de Maio não perdeu tempo e reativou o Conselho Municipal de Turismo que estava parado. Segundo o Secretário de Turismo, Antônio Velasco, “o Conselho de Turismo é necessário para acesso aos recursos do Governo. É preciso que o Conselho esteja ativo. Estamos chamando a sociedade para participar pois é bom para todos. No conselho anterior, haviam apenas cinco membros e todos eram do Poder Público. Agora foi feito de forma paritária, com a divisão entre o Poder Público, a iniciativa privada e a sociedade organizada, conforme recomenda o Ministério do Turismo. Para isso, foi necessária modificar a lei municipal, que era de 1997, portanto com mais de 20 anos, totalmente defasada.

A mudança foi aprovada pela Câmara Municipal e estamos trazendo novas pessoas e lideranças da comunidade. Serão cerca de 30 pessoas da comunidade”, explicou. A mudança prevista na formação do novo Conselho do Turismo é importante pois visa direcionar os destinos do turismo no município, face ao incremento que haverá dentro de dois anos com a entrada e funcionamento do Hard Rock Hotel. O empreendimento foi recentemente adquirido da Malui Empreendimentos e trará mudanças substancias para Primeiro de Maio, preveem os gestores públicos. Mudanças no trânsito devem ser implementadas, duplicação da rua de acesso ao embarcadouro, troca da iluminação pública por lâmpadas de led, em todas as vias de acesso ao embarcadouro e uma outra série de intervenções serão necessárias.

A administração pretende, numa reunião com os diretores da VCI – Venture Capital Investimentos e Participações S.A. responsável pela gestão da marca Hard Rock no Brasil, solicitar a preferência na aquisição de produtos hortifrutigranjeiros produzidos em Primeiro de Maio. Comissões temáticas serão criadas, com a possibilidade da construção de um Portal alusivo ao empreendimento Hard Rock. Um contato com o Sebrae já foi realizado visando a capacitação de artesãos e mão de obra voltada para o turismo.

Segundo a Prefeita Bruna Casanova, “essa reunião é importante para Primeiro de Maio pois o turismo será a porta do desenvolvimento de nossa cidade. Vamos compartilhar com Sertaneja esse empreendimento e temos a certeza que o Conselho vai auxiliar muito. Vale lembrar que os prefeitos passam, mas o comitê irá ficar e se renovar a cada necessidade. Peço a todos que nos ajudem desenvolver o turismo, pois será bom para todos. Estamos preocupados com o futuro de nossa cidade. Já temos o compromisso do Governo Estadual em nos ajudar. Agora é preciso de cada um faça sua parte. Irei procurar fazer o possível, o que estiver ao meu alcance para ajudar nosso município”, completou.

A Agência do Trabalhador irá começar, em breve, qualificar os trabalhadores de Primeiro de Maio para o turismo. Será feito um cadastramento dos artesãos, cozinheiros e prestadores de serviços na área de pesca, lazer e turismo de aventura. Existe ainda a possibilidade de cursos na área de idiomas, principalmente espanhol e inglês.