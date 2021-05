Profissionais da Saúde recebem homenagens da Sicredi União PR/SP

Reconhecidos pela população como os profissionais dos mais importantes e admirados nos dias de hoje, os profissionais de saúde ganharam uma singela e emocionando homenagem da Sicredi União PR/SP em referência ao seu dia, comemorado em 12 de maio.

Em Londrina, a equipe da agência Bandeirantes, localizada bem em frente ao Hospital Evangélico, preparou uma surpresa para os profissionais, com entrega de flores, de cartas escritas pelos próprios colaboradores, música e palavras de reconhecimento e gratidão.

“Talvez, nunca tenha ficado tão claro como agora o importante papel que todos vocês desempenham dentro de um hospital. Nunca esqueceremos dessa dedicação e carinho com que têm enfrentado esses momentos tão difíceis”, disse a gerente geral da Regional Norte, Carla Sonoda.

Responsável por um dos setores que atendem pacientes com Covid no Hospital, a enfermeira Kátia Cineire Monhoz, retribuiu o carinho. “A gratidão das pessoas é a melhor recompensa que podemos ter. Fazemos nosso trabalho com amor. Comemoramos cada alta de paciente e sofremos com cada morte ocorrida. Essa doença também mexe muito com nosso emocional. Aqui, tentamos amenizar o sofrimento e suprir o vazio da solidão desses pacientes internados, que não podem sequer receber visitas”, disse ela.

Bastante emocionadas, Sônia Viana, coordenadora do serviço de Capelania; e Gesilaine Martins, analista de atendimento do hospital, lembravam, durante a homenagem, da perda do cunhado e da mãe, respectivamente, para a doença. “Nós, como profissionais que atuamos na área da saúde, também vivemos nosso luto enquanto cuidamos dos amores de outras pessoas que estão aqui conosco, lutando contra essa doença”, lembraram.

A gerente da agência Bandeirantes da Sicredi União PR/SP, Suelen Lopes, agradeceu a todos os profissionais. “Que linda a missão que vocês estão enfrentando com tanto amor e empatia”, disse.

A homenagem ficou ainda mais emocionante com a participação de Débora Saturno, integrante do Coral Vozes da Inclusão, do Instituto União para a Vitória, que cantou e encantou a todos.

Homenagem da Sicredi aos profissionais do HE.