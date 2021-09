Programa da Sicredi União PR/SP convida fornecedores a comprometimento com sustentabilidade

Com o objetivo de promover maior engajamento com o desenvolvimento sustentável em sua cadeia de fornecedores, a Sicredi União PR/SP lançou o programa ‘Parceiros de Valor’. O objetivo é capacitar e engajar empresas parceiras que buscam equilibrar propósito e resultados: são 61 fornecedores associados que prestam serviço para a cooperativa em diversos segmentos.

O programa foi lançado em junho e foram realizados cinco encontros com os fornecedores sobre governança, colaboradores, clientes, comunidade e meio ambiente. Agora as empresas passam pela Avaliação de Impacto B (BIA), do Sistema B – movimento global que pretende disseminar o desenvolvimento sustentável. A proposta é analisar e acompanhar a evolução da performance dos fornecedores de acordo com padrões de desempenho e impacto positivo reconhecido pelo mercado.

Assim, os fornecedores caminharão junto à cooperativa na busca por práticas sustentáveis, como explica a gerente de Operações Administrativas, Valdirene Aparecida Viegas. “A Sicredi União PR/SP iniciou uma jornada de sustentabilidade, mas não quer fazer isso sozinha. Indo ao encontro do propósito da cooperativa, convidamos fornecedores parceiros para caminhar conosco. O ‘Parceiros de Valor’ quer despertar e engajar nossos fornecedores para a questão da sustentabilidade, incentivando a construção de uma sociedade melhor”, destaca.

Em novembro, a Sicredi União PR/SP realizará um fórum para encerrar a primeira etapa do programa. No evento, os fornecedores mais bem avaliados na BIA terão a oportunidade de falar sobre suas empresas e as práticas sustentáveis adotadas em seus negócios.