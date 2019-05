PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE SERTANÓPOLIS

25/MAIO – SÁBADO

TORNEIO MUNICIPAL DE TÊNIS DE MESA

14h – Ginásio de Esportes Amilton Teixeira Martins (Teixeirão)



26/MAIO – DOMINGO

RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO – LIVRE 2019

09h – Estádio Municipal Éxaro Menck



29/MAIO – 4ª FEIRA

ABERTURA DO DIA DO DESAFIO

08h30 – em frente a Prefeitura Municipal



30/ MAIO – 5ª FEIRA

APRESENTAÇÃO TEATRAL DO INSTITUTO EULALIA BARBOSA ZANIN – APAC

10h – Apresentação da peça “Pluft o fantasminha”.

14h – Apresentação da peça “Pluft o fantasminha”.

17h – Inauguração da Praça Assírio Francisco Barbosa

1º RODADA DA LIGA NORTE DE FUTSAL DE CATEGORIA DE BASE

18h – Ginásio de Esportes Amilton Teixeira Martins (Teixeirão)



31/MAIO – 6ª FEIRA

10h – Inauguração da Reforma do Terminal Rodoviário Lourenço da Veiga



01/JUNHO – SÁBADO

TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEVÔLEI – CATEGORIA LIVRE

15h – Área de Lazer Municipal Pref. Benedito da Silva Gíglio (Lago Tabocó)



02/JUNHO – DOMINGO

ATO CÍVICO COM DESFILE DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO

8h30 – em frente a Prefeitura Municipal

TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL SUIÇO VETERANO

09h – Estádio Municipal Éxaro Menck

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

19h30 – Igreja Matriz Santa Terezinha



03/JUNHO – 2ª -FEIRA

08h – Inauguração da ampliação das salas de aula do CMEI Maria de Lourdes Fernandes

CULTO EM AÇÃO DE GRAÇA

19h30 – Igreja Batista Filadélfia



04/ JUNHO – 3ª FEIRA

08h – Inauguração da reforma da Escola Municipal Benedito Biazi Zanin



05/JUNHO – 4ª FEIRA

DIA INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE

09h – Soltura de peixes na Área de Lazer Municipal Pref. Benedito da Silva Giglio (Lago Tabocó)

14h – Plantio de árvores na cidade

CONCURSO DA RAINHA DA EXPO SERTÃO 2019

20h – Ginásio de Esportes Amilton Teixeira Martins (Teixeirão)

APRESENTAÇÃO DE DANÇA DO INSTITUTO EULÁLIA BARBOZA ZAMIN – APAC

21h – Ginásio de Esportes Amilton Teixeira Martins (Teixeirão)

APRESENTAÇÃO DE GINÁSTICA RÍTMICA C/ INTEGRANTES DA SELEÇÃO BRASILEIRA

21h30 – Ginásio de Esportes Amilton Teixeira Martins (Teixeirão)



06/JUNHO – 5ª FEIRA

14h – Estádio Municipal Éxaro Menck

AMISTOSOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE SERTANÓPOLIS

SERTANÓPOLIS X PRIMEIRO DE MAIO – SUB 09 – SUB 12 e SUB 15

ABERTURA DA 7º EXPO SERTÃO 2019

VÍDEO INSTITUCIONAL

20h – Área de Lazer Municipal

Pref. Benedito Silva Gíglio (Lago Tabocó)

SHOW COM BRUNO E BARRETO



22h – Área de Lazer Municipal

Pref. Benedito da Silva Gíglio (Lago Tabocó)



07/JUNHO – 6ª FEIRA

CONCURSO CULTURAL – SHOW DE TALENTOS MUSICAIS

20h – Área de Lazer Municipal Pref. Benedito da Silva Gíglio (lago Tabocó)

SHOW COM A DUPLA JOÃO DE SOUZA E BONIFÁCIO

22h – Área de Lazer Municipal Pref. Benedito da Silva Gíglio (lago Tabocó)



08/JUNHO – SÁBADO

TORNEIO DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO – CATEGORIA LIVRE

09h – Ginásio de Esportes Amilton Teixeira Martins (Teixeirão)

SHOW COM A DUPLA DAVI E FERNANDO

23h – Área de Lazer Municipal Pref. Benedito da Silva Gíglio (lago Tabocó)



09/JUNHO – DOMINGO

TORNEIO REGIONAL DE BASQUETE MASCULINO – CATEGORIA LIVRE

09h – Ginásio de Esportes Amilton Teixeira Martins (Teixeirão)

07h – em frente ao Colégio Estadual Machado de Assis