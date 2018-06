Prorrogado prazo para pagamento do Iptu com desconto em Primeiro de Maio

A Prefeita Bruna Casanova assinou no último dia 11 de junho, o Decreto 4514/2018 que prorroga em 30 dias o prazo de vencimento para o pagamento integral (cota única) do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, referente ao exercício de 2018.

Com a oportunidade, os contribuintes terão até o dia 11 de Julho para aproveitar o desconto de 20% que a administração oferece para aqueles que optarem em realizar a quitação do tributo em cota única.

A decisão do executivo municipal levou em conta o sinistro na agência do Banco do Brasil, que desde o fim do mês passado passa por problemas de atendimento devido a ação de marginais. Como alguns contribuintes tiveram problemas devido a essa situação, o executivo achou por bem levar adiante a prorrogação.

Para os que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU, os vencimentos ficam inalterados.

Para oferecer maior comodidade a população o carnê poderá ser obtido de forma online pelo site www.seuiptu.com.br ou pela página oficial do município www.primeirodemaio.pr.gov.br