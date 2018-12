Rizzato/Franco vence Citadino de Futebol Suíço

No último dia 02 de dezembro aconteceu a final do Campeonato Municipal de Futebol Suíço promovido pelo Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Sertanópolis. Segundo o Diretor de Esportes, Fábio Henrique Araújo da Costa, “foram inscritas seis equipes e a única exigência era que os atletas fossem todos da cidade. Abrimos somente uma exceção para o goleiro. Foi um campeonato rápido, que teve início no dia 28 de outubro. Estamos chegando ao fim do ano e daqui a alguns dias cada um vai estar com suas famílias e amigos para as festas, precisávamos terminar logo”, explicou.

Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe do Real Sertão F.C. enfrentou o time do União F.C, que foi o último campeão do Suíço, disputado no início do ano. O União mostrou que continua entrosado, vencendo o Real Sertão pelo placar de 6 x 3 e conquistando o terceiro lugar. Os gols foram marcados por Adriano Zanoni, Wilson e Vitor Evangelista, pelo Real Sertão. Marcaram pelo União: Denis (2) e Roninho (4).

No jogo de fundo, a equipe do Rizzato/Franco F.C. enfrentou o time do Trem Bala F.C. Houveram muitas reclamações por parte dos atletas do Trem Bala, devido a atuação do árbitro. Os jogadores viram um pênalti não marcado pelo juiz da partida. O jogo foi equilibrado, como deve ser toda final. Faltando apenas 5 minutos, a equipe do Rizzato/Franco conseguiu anotar o gol da vitória, depois da cobrança de um escanteio pela direita. A bola foi desviada pelo atacante Guilherme Rizzato e acabou entrando, para desespero dos jogadores do Trem Bala, que lamentaram a falta de sorte.

O Goleiro Bonfaim mais uma vez foi o goleiro menos vazado, com apenas 8 gols sofridos. O artilheiro mais uma vez foi o atacante Roninho, da equipe do União F. C. com 9 gols marcados.

O Presidente da Câmara, José Rogério, o Rogerinho, destacou o trabalho do Secretário de Esportes, Fabinho. Segundo ele, “sem o trabalho do Fabinho esse campeonato não estaria acontecendo. Nós que gostamos do esporte, estamos felizes pelo sucesso de mais essa competição. Parabéns à todos”, finalizou.