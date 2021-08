Rural lança Parque Tecnológico SRP Valley

O Parque de Exposições Ney Braga, sede da Sociedade Rural do Paraná (SRP), passará a abrigar um Centro de Tecnologia e Inovação. A entidade lança, no próximo dia 31, às 14h30, o SRP Valley, o primeiro parque tecnológico privado voltado ao agro e que nasce com o objetivo de promover a inovação por meio de programas baseados em trabalhos colaborativos entre empresas, startups, investidores, produtores e mentores com foco em solucionar desafios e atender as necessidades do agronegócio.

Com o Parque Tecnológico, a SRP dá mais um passo em direção ao agro digital, caminho que, numa história mais recente, começou a ser traçado na ExpoLondrina de 2016, com a realização do primeiro Hackathon voltado exclusivamente ao agronegócio realizado no Brasil dentro de uma feira agropecuária.

Na iniciativa do SRP Valley estão envolvidos mais de 600 sócios da Rural, corporações agro, startups, agtechs e foodtechs, parceiros de tecnologia e fundos de investimentos. A Sociedade Rural, por meio do SRP Valley, disponibilizará não só a estrutura física do Parque, mas tornará o ambiente ideal para a união de todos os atores do Agro.

“Nosso objetivo é criar um ambiente que favoreça o compartilhamento de ideias ao reunir num lugar atores importantes para o desenvolvimento de soluções que possam contribuir com o desenvolvimento do agronegócio de forma sustentável. O SRP Valley proporcionará o melhor habitat para startups, corporações, tech partners e fundos de investimentos”, comenta o presidente da SRP, Antonio Sampaio.

Ele lembra que a Sociedade Rural tem se tornado referência para programas e projetos tecnológicos. “Hoje a SRP, em parceria com diversas entidades londrinenses, é um dos pilares do ecossistema do agro, com a Governança Agro, com a instalação do primeiro Polo Tecnológico do Mapa no Parque Ney Braga, e com a Aceleradora de Startups Go SRP, que faz parte do programa tecnológico SRP Valley.

O lançamento será feito de forma híbrida, com poucos convidados presentes ao Estúdio SRP Valley, instalado no Recinto Milton Alcover, no Parque Ney Baga; e os demais deverão acompanhar pelo canal da Sociedade Rural do Paraná no YouTube. Estarão presentes representantes da SRP e as empresas residentes no habitat SRP Valley (Cocriagro, FB Group, Sebrae, Trace Pack e Sercomtel); e empresas residentes no habitat Cocriagro (Sicredi União PR/SP, Cooperativa Integrada, Agro Valley, FEALQ – Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz -, Senai, UTFPR, UEL, Embrapa, Bayer, Coamo, TMG, AGCO e IDR-PR).

Expo2019 – Fabio Alcover – 13-04 -IV Smart Agro -Hackathon

Acesse o link da live no Youtube da SRP: https://www.youtube.com/channel/UC0r_YFkfgJEhMDcSbLF4t6w

Site: www.srpvalley.com.br

Site: www.srp.com.br

Serviço de imprensa SRP

Andrea Monclar / Alea – (43) 9.9101.1080

Benê Bianchi / Máxima – (43) 9.8403.6392