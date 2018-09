Saúde de Primeiro de Maio recebe novo ônibus

No mês de agosto, o município de Primeiro de Maio recebeu mais um veículo para o transporte de pacientes para o Fundo Municipal de Saúde. O novo micro-ônibus será utilizado pelos usuários que necessitam se deslocar para consultas e exames para fora do município, visando atendimento de serviços especializados, garantindo assim melhores condições de transporte.

A aquisição do veículo foi viabilizada através de uma parceria da administração municipal com a Câmara de Vereadores, representada pelo vereador Ruan Caetano, que fez o pedido junto à Secretaria de Estado da Saúde (Resolução SESA Nº 169/2016 e Resolução Nº 1209/2017 – 18º Lote), garantindo ao município repasse financeira no valor de R$ 240 mil. O valor total do veículo foi de R$ 263 mil.

Segundo Ruan, “a aquisição deste veículo é de extrema relevância para o município, pois contribuirá, e muito, no atendimento da demanda dos usuários que necessitam realizar procedimento e atendimento médico. Foi por isso que fizemos esse pedido à Secretaria de Estado da Saúde”, disse.

A Prefeita Bruna Casanova destacou a necessidade de melhorar cada vez mais o atendimento na área da Saúde para a população, assim como a parceria com a Câmara de Vereadores, garantindo avanços para Primeiro de Maio.

Segundo ela, “serão muitos os benefícios e conforto para nossos pacientes que necessitam de locomoção até os municípios de referência para realização de consultas, exames e tratamentos de doenças crônicas. Agradeço a atuação de todos os vereadores que trabalham em parceria com o Executivo, com o objetivo de ajudar nossa população.

Participaram da entrega do novo veículo, além da Prefeita Bruna Casanova, a Secretária de Saúde, Fabiane Favarão Reis, a Diretora do Hospital, Luzia Celestrin, os vereadores Ruan Caetano (que fez o pedido junto ao Estado), Carlinhos Gonçalves, Elenilson Espanholo (Pinguinha) e Lucas Renzi, além de outras lideranças e servidores do município.